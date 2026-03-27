Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin ve Trump'ın birbirlerine saygı duyduğunu söyledi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın birbirlerine saygı duyduğunu, her zaman aynı fikirde olmasalar da anlaşabildiğini belirtti.
Paris
Fransız France 2 kanalına verdiği özel röportajda Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Lavrov, "Birçok defa dile getirdik. Biz asla tamamen sivil hedefleri vurmuyoruz." ifadesini kullandı.
Rusya'nın saldırı hedeflerinin bir şekilde Ukrayna ordusunun cephedeki faaliyetlerine bağlı olduğunu savunan Lavrov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise Rusya'da, sivil hedeflere saldırmaktan asla çekinmiyor." dedi.
Lavrov, Putin ve Trump'ın birbirlerine saygı duyduklarını ve her zaman aynı fikirde olmasalar da "büyük siyasetçiler" gibi anlaşabildiğini dile getirdi.
"Vladimir Putin, diyaloğa her zaman açık"
Lavrov, geçen yılki Alaska zirvesinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında barış konusunda yapılan tüm müzakerelerin, Avrupa Birliği (AB) ve NATO tarafından engellendiğini iddia etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Putin'e olası bir telefon araması hakkında ise Lavrov, "Vladimir Putin, diyaloğa her zaman açık." dedi.