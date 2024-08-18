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Dünya

Trump, ekonomi politikalarını açıklayan rakibi Harris için "komünist" nitelemesinde bulundu

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ekonomi politikalarını açıklayan rakibi Kamala Harris'i eleştirerek, "Kamala, konuşmasında tam bir komünist gibiydi." dedi.

Dilara Karataş  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Trump, ekonomi politikalarını açıklayan rakibi Harris için "komünist" nitelemesinde bulundu

Ankara

ABD basınındaki haberlere göre Trump, Pensilvanya'da düzenlediği mitingde ABD Başkan Yardımcısı Harris'in ekonomi politikalarını eleştirdi.

Harris'in açıkladığı hedefleri "Sovyetler Birliği'nin ekonomik sistemine" benzeten Trump, "Kamala, konuşmasında tam bir komünist gibiydi. Yoldaş Kamala, sosyalist fiyat kontrolleri uygulamak istediğini açıkladı. Bunun daha önce hiç işe yaramadığını gördünüz." şeklinde konuştu.

Trump, Harris'in başkan adayı olmasını "Biden'a karşı darbe" olarak nitelendirerek "Joe Biden, ondan nefret ediyor. Bu, bir başkanın devrilmesiydi." dedi.

Harris'in Time dergisinin kapağındaki çizimini de eleştiren Trump, "Bir sürü fotoğraf çekmişler ama işe yaramamış, bu yüzden bir ressam tutmuşlar. Ben Kamala'dan çok daha iyi görünüyorum." diye konuştu.

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Demokratların adayı Harris'in ekonomi politikaları, market ürünleri ile reçeteli ilaçların maliyetini düşürmeyi, uygun fiyatlı konutların artmasını ve orta sınıf için vergilerin azaltılmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda, gıda ve market ürünlerinde fiyatların fahiş şekilde yükseltilmesini yasaklamaya yönelik yasa için Kongre ile birlikte çalışması planlanıyor.

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