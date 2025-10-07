Dolar
41.71
Euro
48.83
Altın
3,957.61
ETH/USDT
4,670.50
BTC/USDT
124,675.00
BIST 100
10,734.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Alaska'nın maden potansiyelini ortaya çıkaracak projeyi onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'nın maden potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan Ambler Yolu Projesi'ne onay verdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Trump, Alaska'nın maden potansiyelini ortaya çıkaracak projeyi onayladı

New York

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Alaska Endüstriyel Kalkınma ve İhracat Otoritesi'nin (AIDEA) itirazını onayladığı ve yönetimine Ambler Yolu Projesi'nin kurulması için gerekli izinlerin verilmesi talimatını verdiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada böylelikle, eski Başkan Joe Biden yönetiminin geçen yılki Ambler Yolu Projesi'ni reddetme kararının bozulduğu ifade edildi.

Uzun süren davalar dolayısıyla projeye ilişkin izinlerin yıllardır bekletildiğine değinilen açıklamada, Trump'ın bu projenin devam etmesine izin verdiği kaydedildi.

Açıklamada, projenin, Alaska'nın Ambler maden bölgesine uzanan 211 millik (340 kilometre) bir endüstriyel yol projesi olduğuna işaret edilen açıklamada, bu yolun bakır, kobalt, galyum, germanyum ve daha fazla mineralin bulunduğu büyük maden yataklarına erişim sağlayacağı vurgulandı.

Yolun inşasının 2 bin 730 kişiye doğrudan istihdam sağlayarak Alaska'nın kırsal kesimlerinde gelir, harcama ve ekonomik büyümeyi artıracağı kaydedilen açıklamada, Alaska'nın bu projeyle ilgili 1,1 milyar dolardan fazla gelir elde etmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

- ABD Trilogy Metals'ın yüzde 10 hissesini alacak

Ayrıca, ABD hükümetinin, Trilogy Metals şirketiyle bir ortaklık kurduğu bildirilen açıklamada, Ambler maden bölgesindeki arama çalışmalarını desteklemek için şirkete 35,6 milyon dolarlık yatırım yapacağı dile getirildi.

Açıklamada, bu yatırımla ABD hükümetinin, Trilogy Metals'ın yüzde 10 hissedarı olacağı ve şirketten yüzde 7,5'lik ek hisse satın alma hakkını elde edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Milli S/İHA'lar art arda havalanıp 3 ayrı görev icra etti
Yargıtay'ın bozma kararının ardından 28 Şubat davasında karar açıklandı
GÖKSUR IIR füzesinden hedefe tam isabet
Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı başladı

Benzer haberler

Trump, Alaska'nın maden potansiyelini ortaya çıkaracak projeyi onayladı

Trump, Alaska'nın maden potansiyelini ortaya çıkaracak projeyi onayladı

Trump, Gazze'de ateşkese ilişkin çok olumlu görüşmeler yapıldığını söyledi

Trump: Donanma tarihinde hiç olmadığı kadar çok, harika gemiler yapacağız

Trump, Hamas'ın yönetimde kalmakta ısrar etmesi halinde "tamamen yok olacağını" söyledi

Trump, Hamas'ın yönetimde kalmakta ısrar etmesi halinde "tamamen yok olacağını" söyledi
Gazze'de kan ve gözyaşı görmekten yorulan Filistinliler, Trump'ın planına "son fırsat" olarak bakıyor

Gazze'de kan ve gözyaşı görmekten yorulan Filistinliler, Trump'ın planına "son fırsat" olarak bakıyor
Türkiye ile 7 ülkeden Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ve Hamas'ın yanıtına dair ortak açıklama

Türkiye ile 7 ülkeden Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ve Hamas'ın yanıtına dair ortak açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet