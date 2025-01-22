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Dünya, Teknoloji

Trump, ABD'nin yapay zeka altyapısına 500 milyar dolar yatırım yapılacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılacağını açıkladı.

Dilara Zengin Okay, Sevgi Ceren Gökkoyun  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Trump, ABD'nin yapay zeka altyapısına 500 milyar dolar yatırım yapılacağını duyurdu

Washington

Trump, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, SoftBank Üst Yöneticisi Masayoshi Son ve Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'un katılımıyla konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

OpenAI, Oracle ve SoftBank'ın Stargate adlı ortak bir girişim oluşturacağını duyuran Trump, söz konusu ortak girişimle ABD'nin yapay zeka altyapısına en az 500 milyar dolar yatırım yapılacağını aktardı.

Trump, söz konusu yatırımı "tarihteki en büyük yapay zeka altyapı projesi" olarak nitelendirerek 100 binden fazla Amerikalıya istihdam yaratılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Acil durum kararlarıyla yatırımın gerçekleşmesine yardımcı olacağını belirten Trump, "Çok fazla elektrik üretmeleri gerekiyor ve bu üretimi kendi tesislerinde çok kolay bir şekilde yapmalarını mümkün kılacağız." dedi.

Trump, "Stargate, yapay zeka alanındaki yeni nesil gelişmeleri desteklemek için fiziksel ve sanal altyapıyı inşa edecek ve buna devasa veri merkezlerinin inşası da dahil olacak." diye konuştu.

Trump'ın söz hakkı verdiği Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Ellison da grubun veri merkezlerinin ilkinin Texas'ta yapım aşamasında olduğunun bilgisini paylaştı.

⁠Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulamayı değerlendirdiklerini yineledi

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Trump, tarifeleri ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) müzakerelerini erkene almak için mi uygulamayı planladığına dair soruya "Bununla hiçbir ilgisi yok." yanıtını verdi.

Trump, Meksika ve Kanada'nın bunu durdurabilecekleri halde ABD'de olmaması gereken çok sayıda insanın sınırdan geçmesine izin verdiklerini öne sürerek bu ülkelerden çok büyük oranda fentanilin de ABD'ye girdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde de bu "saçmalığı" (fentanil) ülkede görmek istemediğini söylediğini aktardı.

Çin'e de Meksika ve Kanada'ya gönderdikleri fentanil nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi uygulamayı değerlendirdiklerini yineleyen Trump, tarifeler için 1 Şubat tarihini düşündüklerini dile getirdi.

Elon Musk'ın TikTok'u satın almasına sıcak bakıyor

Öte yandan Trump, Elon Musk'ın TikTok'u satın almasına sıcak bakıp bakmadığının sorulması üzerine, Musk ya da Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'ın şirketi satın alma fikrine açık olduğunu ifade etti.

Toplantının sonunda, TikTok'u telefonuna indirebileceğini de belirten Trump, "Gençlerin oylarını kazandık. Sanırım Tiktok sayesinde kazandım, bu yüzden Tiktok'un kalbimde özel bir yeri var." dedi.

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