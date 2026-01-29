Dolar
Dünya

Trump, ABD'nin herhangi bir ülkeden daha düşük oranda faiz ödemesi gerektiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) hiçbir gerekçe olmamasına rağmen yine faiz indirimine gitmediğini savunarak, herhangi bir ülkeden daha düşük oranda faiz ödemeleri gerektiğini belirtti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Trump, ABD'nin herhangi bir ülkeden daha düşük oranda faiz ödemesi gerektiğini belirtti Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

New York

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri indirmede "çok geç" kaldığı yönünde eleştiren Trump, Powell'ın faizleri bu kadar yüksek tutmak için kesinlikle hiçbir gerekçe olmamasına rağmen yine faiz indirimine gitmeyi reddettiğini savundu.

Trump, Powell'ın ABD'ye ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bu moron bile enflasyonun artık bir sorun ya da tehdit olmadığını kabul ettiğine göre, şu anda faizlerin kayda değer biçimde daha düşük olması gerekirdi. Tamamen gereksiz ve yersiz faiz giderleri yüzünden Amerika'ya yılda yüzlerce milyar dolara mal oluyor. Gümrük vergileri sayesinde ülkemize akan muazzam miktardaki para nedeniyle, dünyadaki en düşük faiz oranını ödeyen ülke olmamız gerekir."

"Basit bir kalem hareketiyle ABD'ye milyarlarca dolar daha girebilir"

Bu ülkelerin çoğunun "düşük faizli para makineleri" olduğunu belirten Trump, tarifelerin milyarlarca dolar kazandırmasına rağmen, bu ülkelerin çoğunun ABD ile ticaret fazlalarını, çok daha azalmış olsa da korumaya devam ettiklerini vurguladı.

Trump, "Başka bir deyişle, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere karşı çok nazik, kibar ve yumuşak davrandım. Basit bir kalem hareketiyle ABD'ye milyarlarca dolar daha girebilir ve bu ülkeler Amerika’nın sırtından değil, eski usul şekilde para kazanmaya geri dönmek zorunda kalır. Umarım hepsi, birçoğu takdir etmese de büyük ülkemizin onlar için neler yaptığını anlıyordur." ifadelerini kullandı.

Fed'in faizleri derhal önemli ölçüde düşürmesi gerektiğinin altını çizen Trump, tarifelerin ABD'yi "herhangi bir ulustan çok daha güçlü ve kudretli" kıldığını iddia etti.

Trump, hem finansal hem de diğer açılardan bu güçle orantılı olarak, dünyadaki herhangi bir ülkeden daha düşük faiz oranı ödemeleri gerektiğini yineledi.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

