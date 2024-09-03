Dolar
33.97
Euro
37.54
Altın
2,504.54
ETH/USDT
2,515.10
BTC/USDT
59,036.00
BIST 100
10,097.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara’da "Yükseköğretim Kurulu ile Afrika Birliği Arasında Yükseköğretimde İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı İmza Töreni"ne katılıyor.
logo
Dünya

Trump, 2020'deki seçimlere müdahale etme konusunda "her türlü hakka" sahip olduğunu söyledi

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, 2020'deki seçimlere müdahale etme konusunda "her türlü hakka" sahip olduğunu savundu.

Salih Okuroğlu  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Trump, 2020'deki seçimlere müdahale etme konusunda "her türlü hakka" sahip olduğunu söyledi

Ankara

Trump, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta 2020'deki başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, 2020'de başkanlık seçimine ilişkin, "Her türlü hakka sahip olduğunuz bir başkanlık seçimine müdahale ettiğiniz için suçlandığınızı ve anket sonuçlarınızın yükseldiğini kim duymuş?" ifadesini kullandı.

​​​​​​​Trump, bir adayın hakkında suçlamalar bulunduğunda anketlerdeki oy oranında düşüş yaşayacağına işaret ederek, kendi durumunda ise bunun aksine anketlerde yükseliş gösterdiğini kaydetti.

Eski Başkan Trump, 1 Ağustos 2023'te, Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanmıştı.

2020 başkanlık seçim sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimine ilişkin yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a 4 suçlama yöneltilmişti.

Suçlamalar, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi soruşturmayı engellemek için komplo kurma", "resmi soruşturmayı engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" iddialarını içeriyordu.

ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Palamut tezgahları süsledi, fiyatlar yarıya düştü
Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi 105 yaşında
Yarısı Bizden Kampanyası'nda İstanbul'daki yapıların inşası sürüyor
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake Türkiye'ye veda etti
"Evlilik kredisi" uygulamasında yeni dönem başladı

Benzer haberler

Trump, 2020'deki seçimlere müdahale etme konusunda "her türlü hakka" sahip olduğunu söyledi

Trump, 2020'deki seçimlere müdahale etme konusunda "her türlü hakka" sahip olduğunu söyledi

Fransa'da başbakanlık koltuğu için Bernard Cazeneuve ismi öne çıkıyor

Belçika'da hükümeti kurma çalışmaları 4. ayında sürüyor

Uluslararası gözlemciler, Azerbaycan'daki Milli Meclis seçimlerini değerlendirdi

Uluslararası gözlemciler, Azerbaycan'daki Milli Meclis seçimlerini değerlendirdi
Fransa'da demokrasi krizi ve siyasi belirsizlik derinleşiyor

Fransa'da demokrasi krizi ve siyasi belirsizlik derinleşiyor
Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağ, ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı aldı

Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağ, ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet