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Çorum'da ekili alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Veli Singer, Tugay Göktürk  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Çorum'da ekili alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çorum

İlçeye bağlı Hisarkavak köyü Bağyazı mevkisinde buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Mecitözü ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1000 dönüm alanın etkilendiği ve ekiplerin yanı sıra köylülerin de traktörlerle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Bölgeye gelen Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman da çalışmaları takip etti.

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