İBB Meclisi'nde İETT'deki bakım ihalelerinde ve KİPTAŞ'taki usulsüzlük iddialarına ilişkin soru önergesi verildi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İETT'deki bakım ihalelerindeki ve İBB iştiraki KİPTAŞ'taki usulsüzlük iddialarına ilişkin soru önergeleri verildi.
İstanbul
İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki başkanlık binasında yapıldı.
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Meclis'te soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Hüseyin Birdal, İETT'deki bakım ihalelerine ilişkin ciddi iddiaların gündeme geldiğini söyledi.
2019 yılından bu yana İETT otobüslerinin bakım ve onarım ihalelerinin, hangi firmalara, hangi tutarlarda ve hangi yöntemlerle verildiğini soran Birdal, "Konkordato ilan eden ve sahipleri hakkında yakalama kararı bulunan firmanın İETT ile imzaladığı sözleşmelerin toplam tutarı nedir? Bu sözleşmeler feshedilmiş midir? Yerine hangi yöntemle yeni yüklenici belirlenmektedir?" dedi.
Birdal, şu soruları yöneltti:
"İETT filosunun bakım ve onarımı şu an kimler tarafından yapılmaktadır? Bu süreçte teknik aksama, sefer iptali, araç arızası ya da güvenlik zafiyeti yaşanmakta mıdır? Geçtiğimiz hafta tamamen yanan metrobüs başta olmak üzere son bir yılda yangın çıkan, yolda kalan, sefer dışı kalan otobüs sayısı nedir? Bu olaylara ilişkin teknik raporlar hazırlanmış mıdır? Tanık ifadelerinde geçen birçok iddiaları kapsayan bu iddialarla ilgili İBB ve İETT nezdinde soruşturma yapılmış mıdır, bu yönde yürütülen herhangi bir iç denetim süreci mevcut mudur?"
Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
KİPTAŞ'taki usulsüzlük iddialarına ilişkin soru önergesi verildi
Meclis'te soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Hakan Cenk Gündoğdu, İBB'nin deprem riskine karşı yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarının uygulayıcı kurumu olan KİPTAŞ ile ilgili sorular soracağını ve bu sorulara kuruma karşı kamuoyu güveninin sağlanması adına cevap verilmesinin elzem olduğunu söyledi.
"2019 yılından bu yana KİPTAŞ tarafından yürütülen projelerde sözleşme vadelerinin tek taraflı değiştirildiği, borcunu ödeyemeyen vatandaşların dairelerinin geri alınıp cezai kesintilerle paralarının iade edildiği doğru mudur?" sorusunu yönelten Gündoğdu, şöyle devam etti:
"Daire alımlarında gayriresmi komisyon ya da kayıt dışı ödeme alındığı iddiaları KİPTAŞ bünyesinde denetim altına alınmış mıdır? Bu yönde başlatılmış bir idari veya adli soruşturma var mıdır? KİPTAŞ'tan daire veya ticari alan aldığı öne sürülen şirketlerin, KİPTAŞ veya diğer iştiraklerle ticari bağı bulunmakta mıdır? 2019 sonrası KİPTAŞ, İSTON veya İSTAÇ üzerinden aynı kişi ya da grupların kontrolündeki şirketlere sistematik iş verilmesi söz konusu olmuş mudur? Olmuşsa bu şirketlere verilen işlerin toplam bedeli ne kadardır? KİPTAŞ bünyesinde çalışan veya görev yapmış bazı yöneticilere araç, arsa, nakit vb. menfaatler sağlandığı yönündeki iddialar hakkında başlatılmış herhangi bir iç soruşturma bulunmakta mıdır?"
Soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.