Başkentte sıcak hava etkisini sürdürüyor
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ankara'da vatandaşlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlara yöneldi.
Ankara
Termometrelerin 36 dereceyi aştığı kentte güneşten korunmak isteyen bazı vatandaşlar, şemsiye ve şapka kullandı, yelpazelerle serinlemeye çalıştı.
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Kentin simgesi Kuğulu Park'ta sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar, ağaçların gölgesindeki banklarda ya da kafelerde vakit geçirdi.
Sıcaktan bunalan bazı çocuklar çeşmelerin başında su içip, yüzlerini yıkadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ankara'da yarın yer yer gök gürültülü sağanağın etkisiyle sıcaklık düşecek, ancak hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren hissedilir derecede artacak.
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