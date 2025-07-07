Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Aydın
Kızılcaköy Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/RDrwEeu17X pic.twitter.com/9hxATy08XV— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 7, 2025
Yangında 30 dönümlük alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.