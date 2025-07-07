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Gündem

Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Enes Uzun  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın

Kızılcaköy Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 30 dönümlük alan zarar gördü.

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