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Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Salim Taş, Hikmet Say  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü Fotoğraf: Hikmet Say/AA

Hatay

Tomruksuyu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk ve ağaçlık alanda örtü yangını çıktı.

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İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesi ve mahallelinin de desteğiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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