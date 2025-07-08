Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Hatay
Tomruksuyu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk ve ağaçlık alanda örtü yangını çıktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesi ve mahallelinin de desteğiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.