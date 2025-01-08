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Dünya

Trudeau, Kanada'nın ABD'ye katılmasının "en ufak bir ihtimali olmadığını" belirtti

Kanada'da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Justin Trudeau, ülkesinin ABD'ye katılmasının "en ufak bir ihtimali olmadığını" kaydetti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Trudeau, Kanada'nın ABD'ye katılmasının "en ufak bir ihtimali olmadığını" belirtti

Ankara

Trudeau, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'ye katılması yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Kanada'nın ABD'ye katılmasının "en ufak bir ihtimali olmadığını" belirten Trudeau, iki ülkenin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olarak yıllarıdır birbirlerine fayda sağladığını vurguladı.

Trudeau, 6 Ocak'ta Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Liberal Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı.

"ABD'nin 51. eyaleti"

Trump daha önce çok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu.

Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump ayrıca Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Trump, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu büyük ticaret açıklarını ve sübvansiyonları ABD'nin daha fazla kaldıramayacağını belirtmiş, Trudeau'nun bu yüzden istifa ettiğini öne sürmüştü.

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