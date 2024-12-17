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Dünya

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'ya tekrar "vali" şeklinde hitap etti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu bir kez daha "vali" olarak niteledi.

Sercan İrkin  | 17.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'ya tekrar "vali" şeklinde hitap etti

İstanbul

Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maliye bakanı istifa ederken ya da Vali Justin Trudeau tarafından kovulurken, Büyük Kanada Eyaleti şaşkına döndü." ifadesini kullandı.

Trudeau'ya "vali" diye hitap edip dalga geçen Trump, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan ancak dün istifa eden Chrystia Freeland'ın davranışlarının "zararlı" olduğunu belirtti.

Trump, ayrıca Kanada için kullandığı "büyük eyalet" ifadesini de tekrarladı.

Donald Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

Trudeau ise verginin yüzde 25 artırılmasının Kanada ekonomisini olumsuz etkileyeceğini söylemişti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından 10 Aralık'ta yaptığı paylaşımda "Geçen akşam Büyük Kanada Eyaletinin Valisi Justin Trudeau'yla akşam yemeği yemek büyük bir zevkti." ifadesini kullanarak Trudeau ile dalga geçmişti.

Freeland ise 16 Aralık'ta "ülke için en iyi yol konusunda" artık Trudeau ile aynı fikirde olmadığını belirterek, kabineden istifa ettiğini duyurmuştu.

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