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Dünya

Toshiba, Tokyo merkezli konsorsiyumun satın alım teklifini kabul etti

Japon elektronik üreticisi Toshiba'nın, Tokyo merkezli bir fonun yönettiği konsorsiyumun satın alım teklifini kabul ettiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Toshiba, Tokyo merkezli konsorsiyumun satın alım teklifini kabul etti

Tokyo

Yeniden reform planlaması kapsamlı birçok teklif aldığını Eylül 2022'de açıklayan üretici Toshiba, satın alımı içeren teklife yönelik son kararını verdi.

Ulusal basındaki habere göre Japon üretici firma, Tokyo merkezli Japan Industrial Partners (JIP Inc.) fonun yönettiği grubun satın alım teklifini kabul etti.

Yirmiyi aşkın Japon firma ve kuruluşun yer aldığı konsorsiyumun 2 trilyon yen (15,3 milyar dolar) değerindeki teklifini, Japon bankaları da finanse edecek.

Konsorsiyum, hisse satın alımı için Toshiba'nın mevcut hissedarlarına ihale yoluyla teklif sunacak. İhalenin, temmuz ayı sonunda düzenlenebileceği bildirildi.

Kurumsal imaj ve iflas

150 yıllık piyasa geçmişiyle Japonya'nın köklü üretici şirketlerinden Toshiba, 2015'te şirket içi muhasebe skandalıyla ülke içi kurumsal imajını zedelemişti.

Toshiba'nın, ABD'deki nükleer santral alt kuruluşu Westinghouse Electric Co'nun 2017'de iflas etmesi, uluslararası piyasalarda ses getirmişti.

Firma yöneticilerinin 2021'de, yabancı hissedarların, yönetim kurulundaki nüfuzunu engellemek için Japonya Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle anlaştığı da ortaya çıkmıştı.

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