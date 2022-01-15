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Dünya

Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verildi

Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından ABD ve Kanada'nın batı yakasında tsunami uyarısı verilirken, Şili'nin bazı adaları için de ufak çaplı tsunami uyarısı yapıldı.

Dildar Baykan Atalay, Muhammed Emin Canik   | 15.01.2022
Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verildi Fotoğraf: EPA / Tonga Meteoroloji Servisi

Washington DC/Buenos Aires

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından tsunami uyarıları verildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Alaska'dan California'ya kadar ABD'nin batı yakası ve Kanada'nın batı sahilleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Ayrıca, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Hawaii'nin de tsunamilerden etkilenebileceği ancak şu ana kadar tsunaminin vurduğu diğer adalarda hasarın az olduğu kaydedildi.

Şili'nin bazı adaları için ufak çaplı tsunami uyarısı yapıldı

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından Şili Antarktikası ve Şili'nin Pasifik Okyanusu'ndaki bazı adaları için ufak çaplı tsunami uyarısı verildi.

Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisinden (ONEMI) yapılan açıklamada, Şili Antarktikası ile Pasifik Okyanusu'nda bulunan San Felix Adası, Juan Fernandez Takımadaları ve Paskalya Adası için tsunami uyarısında bulundu.

Halktan, ufak çaplı tsunami tehlikesi sebebiyle adalardaki sahil bölgelerini boşaltmaları ve yetkililerin talimatlarına uymaları istendi.

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.

Patlamanın ardından Tonga ve Yeni Zelanda için tsunami uyarısı verilmiş, tsunamiler Tonga'daki hemen hemen bütün adaları vurmuştu.

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