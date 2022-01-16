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Dünya

Tonga'daki yanardağ patlaması nedeniyle Avustralya'da tsunami uyarısı verildi

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından oluşan tsunami nedeniyle Queensland, Yeni Güney Galler, Victoria ve Tazmanya eyaletleri dahil Avustralya'nın doğu kıyıları için uyarı yapıldı.

Recep Şakar   | 16.01.2022
Tonga'daki yanardağ patlaması nedeniyle Avustralya'da tsunami uyarısı verildi Fotoğraf: Burak Arık/AA

Melbourne

Avustralya Meteoroloji Bürosundan (BOM) yapılan açıklamada, Tonga'daki Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yanardağının dün aktif hale gelmesiyle oluşan tsunami dalgalarının gelecek 6 saat içinde Avustralya kıyılarına ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.

BOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da uyarının, Queensland, Yeni Güney Galler, Victoria ve Tazmanya eyaletleri, Lord Howe, Norfolk ve Macquarie Adaları'nın yanı sıra Avustralya'nın doğu kıyılarını kapsadığı belirtildi.

Uyarının ardından tsunaminin etkileyebileceği bazı plajlar vatandaşların girişine kapatılırken BOM, Queensland eyaletinin Gold Coast kentindeki kıyılarda 80 santimetreye kadar ulaşan dalgalar kaydedildiğini bildirdi.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinde kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen bütün adaları vurmuştu.

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