Dolar
43.73
Euro
51.77
Altın
4,939.01
ETH/USDT
1,971.40
BTC/USDT
68,101.00
BIST 100
14,344.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avustralya'daki üniversitelerde ırkçılığın "sistematik" hale geldiği tespit edildi

Avustralya'da yürütülen bir araştırma, ırkçılığın üniversitelerde yerleşmiş bir sorun haline geldiğini ve öğrencilerin bu ayrımcılığa "sistematik" biçimde maruz kaldığını ortaya koydu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Avustralya'daki üniversitelerde ırkçılığın "sistematik" hale geldiği tespit edildi

Ankara

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu (AHRC), ülke genelindeki 42 üniversiteden 76 binden fazla öğrenci ve personele anket yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Araştırma sonuçları Afrika, Asya, Maori, Orta Doğu, Yahudi, Müslüman, Filistin ve Pasifika kökenli öğrenciler ve personelin ırkçılığa maruz kalma oranlarının oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 70'i, dolaylı olarak ırkçılık yaşadıklarını belirtirken katılımcıların yüzde 15'i üniversitede doğrudan ırkçılık yaşadığını aktardı.

Yahudi ve Filistinli katılımcıların yüzde 90'dan fazlası ırkçılık yaşadıklarını bildirdi. Çinli, Yahudi, Orta Doğulu ve Kuzeydoğu Asyalı katılımcıların ise yüzde 80'inden fazlası ırkçılığa maruz kaldığını ifade etti.

Doğrudan ırkçılık yaşayanların yalnızca yüzde 6'sı üniversiteye resmi şikayette bulunduğunu, olası olumsuz sonuçlardan korktuklarını dile getirdi.

Irkçılıkla karşılaşan personel ve öğrencilerin yüzde 60 ila 80'i, mevcut şikayet sistemlerinden memnun olmadığını aktardı.

AHRC, Avustralya'daki tüm üniversitelerde ırkçılık düzeylerinin benzer oranlarda seyrettiğini, bu yüzden ırkçılığın yapısal ve sistematik bir sorun taşıdığını kaydetti.

AHRC yetkililerinden Giridharan Sivaraman, bulgularının son derece endişe verici olduğunu, üniversitelerin öğrenciler ve personel için güvenli ve kapsayıcı ortam oluşturma konusundaki yükümlülüğünü yerine getiremediğini söyledi.

Sivaraman, çalışmadan elde edilen bulguların bireysel davranışlarla sınırlı olmadığını, sistematik bir sorun olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Grafiklerle 33 yıllık ramazan döngüsü
DMM, "CİMER başvurularının kamu çalışanları üzerinde 'baskı aracı' oluşturduğu" iddiasını yalanladı
Esenler'de ramazan hazırlıkları tamamlandı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Sakarya'da yapılacak konutların kurası çekildi
Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek yönlü sağlanıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail'in Batı Şeria'daki "mülkiyet devri" toprakların yarısını gasp tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor

İsrail'in Batı Şeria'daki "mülkiyet devri" toprakların yarısını gasp tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den İsrail'in tek taraflı başlattığı "arazi kayıt sürecine" tepki

Avustralya'daki üniversitelerde ırkçılığın "sistematik" hale geldiği tespit edildi

İsrail’de Nobel ödüllü isimler ve eski üst düzey yetkililerin de yer aldığı 1200 kişi Filistinlilere idama karşı

İsrail’de Nobel ödüllü isimler ve eski üst düzey yetkililerin de yer aldığı 1200 kişi Filistinlilere idama karşı
Albanese, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı Avustralyalıların iadesini kabul etmeyeceklerini söyledi

Albanese, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı Avustralyalıların iadesini kabul etmeyeceklerini söyledi
Filistin, ateşkesin uygulanması için İsrail’e uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu

Filistin, ateşkesin uygulanması için İsrail’e uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet