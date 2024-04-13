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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Tokyo'nun işlek noktalarından Şincuku'da "Filistin için ses ver" gösterisi düzenlendi

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun iş dünyası ve bürokrasi merkezlerinden Şincuku bölgesinde "Filistin için ses ver" gösterisi düzenlendi.

Ahmet Furkan Mercan  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Tokyo'nun işlek noktalarından Şincuku'da "Filistin için ses ver" gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Ahmet Furkan Mercan/AA

Tokyo

Japon sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile Müslüman ülkelerin Tokyo'da yaşayan vatandaşları, başkentteki Şincuku İstasyonu'nun önünde bir araya geldi.

İstasyon önü yaya yolundaki "Filistin için ses ver" temalı etkinlikte göstericiler davul, darbuka, saksafon ve zil gibi enstrümanlarla ritim tutarak şarkılar söyledi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Japon hükümeti İsrail'e ateşkes çağrısı yap", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Terörist İsrail hükümeti" sloganları attı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto eden göstericiler, "İsrail'e yaptırım uygula" ve "Japonya halkı Filistin halkıyla beraber" pankartları taşıdı.

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