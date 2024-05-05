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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Batman'da Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı

Batman'da İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla oturma eylemi yapıldı.

İbrahim Toprak  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Batman'da Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı

Batman

Gülistan Caddesi'nde İslami sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen, ellerinde Filistin bayrakları ile Türkçe ve Kürtçe Filistin'e destek mesajları içeren pankartlar taşıyan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Grup adına açıklama yapan Bünyamin Rüzgar, İsrail'in saldırılarının ve katliamlarının Gazze'de aylardır devam ettiğini söyledi.

İsrail'in amacına ulaşamayacağını ifade eden Rüzgar, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.

Basın açıklamasının ardından grup, İsrail tarafından katledilen Filistinlileri temsil eden ayakkabı ve terliklerin yer aldığı meydanda bir süre oturma eylemi yaptı.


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