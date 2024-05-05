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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hizbullah, İsrail’in kuzeyine İran yapımı füzelerle saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail'in Avivim ve Ştula yerleşim birimleri ile El Zaura ve Ramya askeri mevziilerini de uygun silahlar ve katyuşa füzeleriyle hedef aldıklarını açıkladı.

İdiris Okuduci  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Hizbullah, İsrail’in kuzeyine İran yapımı füzelerle saldırı düzenledi

Beyrut

Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in sınır üzerinde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimine katyuşa ve İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail’in Kiryat Şmona yerleşim birimine düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in Kiryat Şmona yerleşim biriminin onlarca katyuşa füzesi ve İran yapımı Falag füzesi ile vurulduğu ifade edildi.

Saldırının, İsrail ordusunun Lübnan’ın Meys el Cebel beldesine yönelik hava saldırısına karşılık olarak gerçekleştirdiği kaydedildi.

Hizbullah tarafından yapılan ikinci açıklamada, Avivim ve Ştula yerleşim birimleri ile El Zaura ve Ramya askeri mevziilerinin de uygun silahlar ve katyuşa füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail basını, Hizbullah’ın Kiryat Şmona’ya düzenlediği saldırıda yaralananların olduğunu duyurdu.

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 1'i çocuk toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.


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