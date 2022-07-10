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Dünya

ABD Kudüs'te Filistinlilere ait özel mülklere diplomatik kompleks inşa etmeyi planlıyor

İsrail'deki insan hakları merkezi, işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere ait özel mülklerin üzerine ABD Büyükelçiliğine bağlı diplomatik kompleks inşa edilmesinin planlandığını duyurdu.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 10.07.2022
ABD Kudüs'te Filistinlilere ait özel mülklere diplomatik kompleks inşa etmeyi planlıyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi'nden (ADALAH) yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'te Filistinlilere ait özel mülklere, ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğine bağlı diplomatik bir kompleks inşa edilmesi için ABD ve İsrail arasında ortak bir planın olduğuna dair yeni kanıtların bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti yaklaşırken, ABD vatandaşları ve Doğu Kudüs'ün Filistinli sakinlerinin de arasında olduğu ilk toprak sahiplerinin mirasçılarının, söz konusu planın acilen iptal edilmesini istediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ADALAH tarafından yapılan arşiv kayıtlarındaki incelemelere göre, söz konusu bölgenin asıl sahiplerinin Filistinliler olduğunun ortaya çıktığı, İsrail'in 1950 tarihli "Sahipsiz Mülkler Yasası" kullanılarak Filistinli mültecilerin topraklarına yasa dışı bir şekilde el konulduğu bilgisi verildi.

ABD Başkanı Biden, 13-16 Temmuz tarihlerinde İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Orta Doğu ziyareti gerçekleştirecek.

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