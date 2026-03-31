Dünya, Filistin

Filistin, İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri nedeniyle Arap Birliğini acil toplantıya çağırdı

Filistin, İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri nedeniyle Arap Birliğini acil toplantıya çağırdı.

Hamdi Yıldız  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Filistin, İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri nedeniyle Arap Birliğini acil toplantıya çağırdı

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, acil toplantı talebi daimi delegeler düzeyinde yapıldı.

Toplantıda, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te İslam ve Hıristiyan mukaddesatına karşı yürüttüğü ihlaller ve İsrail parlamentosunda Filistinli esirler hakkında idam yasasının onaylanmasına karşı konulması imkanları görüşülmesi istendi.

Arap Birliği'ndeki Filistin Daimi Delegesi Muhenned el-Akluk, konuya ilişki yaptığı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın uzun süredir kapalı tutulması ve Kıyamet Kilisesi'ne girişin engellenmesi gibi yürüttü sistematik ihlallerin altını çizdi.

Akluk, İsrail Meclisinde dün kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan tartışmalı "idam yasasına" sert tepki göstererek, İsrail'in işledikleri suçlara yeni birini daha eklediklerini kaydetti.

Acil toplantının ne zaman düzenleneceğine dair henüz bilgi verilmedi.

