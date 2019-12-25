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Spor, Futbol

Lider Sivasspor'un '58 bilet' kampanyasına destek büyüyor

"Sivasspor maçına 58 bilet benden" kampanyasına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, TBB Başkanı Feyzioğlu, TİM Başkanı Gülle'nin yanı sıra çok sayıda iş insanı destek verdi.

Serhat Zafer,Halife Yalçınkaya   | 25.12.2019
Lider Sivasspor'un '58 bilet' kampanyasına destek büyüyor Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in Twitter hesabından "Sivasspor maçına 58 bilet benden" başlığıyla tweet atarak başlattığı kampanyaya il protokolünün yanı sıra birçok bürokrat, siyasetçi ve iş insanından destek geldi.

Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir'in sosyal medyadan, "Metin Feyzioğlu başkanım, Sivasspor-Göztepe maçı için kenetlen, Sivas kampanyamızda hemşehrilerine destek olursun diye umut ediyoruz." çağrısı üzerine Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da sosyal medya hesabından, "Mesajını aldım başkanım. Sivas'ın takımı, Süper Lig lideri Sivasspor'a destek olmak için Sivas Kongresi'nin 100. yılında Sivasspor-Göztepe maçında ben de 100 bilet hediye ediyorum." paylaşımında bulundu.

Feyzioğlu'nun yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, çok sayıda iş insanı kampanyaya bilet desteğinde bulundu.

"Şehirde güzel bir birliktelik oluştu"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un şehrin ortak markası olduğunu söyledi. 

Kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'de lider olduğunu anımsatan Bilgin, "Şehir olarak takımımıza destek olmak, şehirde birliği, beraberliği kenetlemek adına dün sosyal medya hesabımızdan bir kampanya başlattık." diye konuştu.

Bilgin, attığı tweeti beğenen ve retweet yapan 58 "Yiğido"yu maça götüreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çağrımız üzerine Sayın Valimiz Salih Ayhan ve diğer protokol üyelerimiz kampanyamıza destek olarak şehirde güzel bir birliktelik oluşturdu. Zaten şehrimizde müthiş bir birliktelik, hedefe kilitlenmişlik var. Sadece Sivasspor noktasında değil, tüm Sivas ortak hedefler doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde güzel işler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte de şehrimizin markası Sivasspor'a destek olmak, şehri daha diri tutmak adına bu tip kampanyalarımız, desteklerimiz devam edecek."

Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Bilgin, "Sivasspor hepimizin ortak değeri, ortak paydamız ve en büyük markamız. Bu markayı korumak ve destek olmak da hepimizin görevi." ifadelerini kullandı.

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