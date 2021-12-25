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Dünya, Koronavirüs

Tokyo'da yurt içi kaynaklı omicron varyantı belirlendi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir kişide yurt içi kaynaklı Kovid-19'un omicron varyantı tespit edildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 25.12.2021
Tokyo'da yurt içi kaynaklı omicron varyantı belirlendi

Tokyo

Tokyo Metropol Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, yurt dışına seyahat öyküsü bulunmayan 50 yaşlarında bir erkeğin omicron varyantı taşıdığı bildirildi.

Halihazırda 2 doz aşı vurulmuş erkek ve etrafında temaslı olduğu tahmin edilen 5 kişinin karantinaya alındığı belirtildi.

Yurt içi kaynaklı omicron varyantına yönelik vaka izi araştırmalarının sürdüğü ifade edildi.

180 lokasyonda günde 30 bin kapasiteli ücretsiz test

Tokyo Valisi Koike Yuriko, düzenlediği basın toplantısında, önlem olarak "erken karantina amacıyla test sistemini güçlendirmenin önemli olduğunu" söyledi.

Koike, hafta sonu itibarıyla başkent geneli 180 lokasyonda günde 30 bin kapasiteli ücretsiz test uygulama hizmetini başlattıklarını bildirdi.

Başbakan Kişida Fumio, yeni yıl tatilinde, ailelerini ziyaret etmeyi planlayan vatandaşlarına "salgına karşı gerekli önlemleri almaları" çağrısında bulundu.

Yurt dışından gelen 3 kişide omicron varyantı

Öte yandan Valilik, başkent genelinde, yurt dışından gelen 3 kişide daha omicron varyantı saptandığını açıkladı.

Ülkede hafta içinde Osaka ve Kyoto kentlerinde yurt dışına seyahat etmemiş kişilerde omicron vakası tespit edilmişti.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 731 bin 576’ya, can kaybı sayısı 18 bin 398’e yükseldi, 34 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

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