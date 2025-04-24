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Dünya

Tokayev'den İstanbul'daki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı gönderdi.

Meiramgul Kussainova  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Tokayev'den İstanbul'daki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı

Astana

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, mesajında şu ifadeleri kullandı:

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"Ülkelerimiz arasındaki asırlık dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklığın sarsılmaz bağları temelinde, Kazakistan'ın Türk halkına her zaman destek olarak gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu teyit ediyorum."

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