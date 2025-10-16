Dolar
41.84
Euro
49.00
Altın
4,288.40
ETH/USDT
3,895.90
BTC/USDT
108,037.00
BIST 100
10,370.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TİKA'nın desteğiyle Arnavutluk polis teşkilatına insan kaynakları yönetimi eğitimi verildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen "İnsan Kaynakları Yönetimi" eğitimine katılan Arnavutluk Emniyeti mensuplarına sertifikaları törenle verildi.

Dzihat Aliju, Fatjon Cuka  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
TİKA'nın desteğiyle Arnavutluk polis teşkilatına insan kaynakları yönetimi eğitimi verildi Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Polis Akademisinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Ömer Uslusoy, Arnavutluk Polisi İnsan Kaynakları Müdürü Anisa Duçkollari, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Arnavutluk kurumlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.

TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, burada yaptığı konuşmada, Arnavutluk'ta 1996'dan itibaren faaliyet gösterdiklerini anımsattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TİKA'nın en önemli faaliyetlerinden birinin eğitim projeleri olduğunu kaydeden Ata, "Bu kapsamda, 2007 yılında başlatılan uluslararası eğitim projesi ilk olarak Arnavutluk'ta başlamıştı. Arnavutluk örneğinden sonra bu yıl 40'a yakın ülkede bu projeler devam ediyor. Uluslararası güvenlik alanında işbirliği içinde bulunduğumuz ülkelere eğitim vermeye, eğitimlerimizi artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

EGM Personel Başkan Yardımcısı Mustafa Özer ise eğitime katılan kursiyerlere teşekkür etti.

Eğitime katılımın memnun verici düzeyde olduğunu kaydeden Özer, "İleride tekrardan bu konuyla ilgili kurs düzenlenmesine ihtiyaç duyulacak olursa biz gerekli desteği sağlamaktan çok mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Polis Akademisi Rektörü İlirjan Mandro da Türk kurumlarına eğitimin gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Personel alanında büyük değer taşıyan bu kursun gerçekleştirilmesini mümkün kılan TİKA'ya ve kursa katılan uzmanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Eğitim kapsamında 21 polis memuruna, EGM uzmanları tarafından insan kaynakları yönetimi konusunda eğitim verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Emine Erdoğan: Dünyaya söyleyecek sözleri, anlatacak hayalleri olan kadınlara kulak verelim
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
Ankara'da bir inşaatın temel çalışması sırasında bitişiğindeki 17 katlı binanın çevresinde kayma yaşandı
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: UAD'nin 22 Ekim'de açıklayacağı danışma görüşü "tarihi karar" olacak

Benzer haberler

TİKA'nın desteğiyle Arnavutluk polis teşkilatına insan kaynakları yönetimi eğitimi verildi

TİKA'nın desteğiyle Arnavutluk polis teşkilatına insan kaynakları yönetimi eğitimi verildi

5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu: Ekonomik ortaklıktan stratejik işbirliğine

EGM yaklaşık 3 yılda 200 milyondan fazla araç ve sürücüyü denetledi

Türkiye, zor bir dönemden geçen Sudan'ın yanında duruyor

Türkiye, zor bir dönemden geçen Sudan'ın yanında duruyor
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Arnavutluk'un AB'ye üyelik için doğru yolda olduğunu belirtti

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Arnavutluk'un AB'ye üyelik için doğru yolda olduğunu belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet