Dolar
43.63
Euro
51.74
Altın
5,059.36
ETH/USDT
1,931.30
BTC/USDT
66,649.00
BIST 100
13,787.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.
logo
Dünya

TİKA, Tanzanya'da kadınlara yönelik tavukçuluk ekosistemi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tanzanya'nın Tegeta bölgesinde "Sürdürülebilir Kümes Hayvancılığı ile Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Projesi"ni hayata geçirdi.

Ahmed Satti  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
TİKA, Tanzanya'da kadınlara yönelik tavukçuluk ekosistemi kurdu

Sudan

TİKA'dan yapılan açıklamada, Doğu Afrika'da yürütülen sürdürülebilir kalkınma projeleri kapsamında, kadınların liderliğinde modern bir tavukçuluk ekosistemi kurdukları ifade edildi.

Tanzanya'da hayata geçirilen "Sürdürülebilir Kümes Hayvancılığı ile Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Projesi" ile kadınların gelir elde etme imkanlarının artırılması ve bölge halkının sağlıklı, uygun fiyatlı protein kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, proje kapsamında 30 kadın girişimciye kümes hayvancılığına ilişkin teknik bilgi, küçük işletme yönetimi ve pazarlama becerilerini kapsayan eğitim programının da verildiği belirtildi.

Eğitimlerin ardından her katılımcıya üretime başlayabilmesi için gerekli ekipman ve malzemelerden oluşan başlangıç paketlerinin temin edildiği kaydedilen açıklamada, tesisin verimliliğinin artırılması amacıyla tavuk yemi işleme ekipmanı, yüksek kapasiteli kuluçka makinesi ve modern soğutma sistemlerinin sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Üretimden pazara bütüncül destek aşamasının yanı sıra ürünlerin tüketiciye ulaştırılması noktasında da destek sağlayan TİKA, üretilen yumurtaların çevre bölgelere sevkiyatını kolaylaştırmak amacıyla projeye özel bir mobil araç tahsis etti. Bu sayede kadın üreticilerin lojistik maliyetleri düşürülürken, ürünlerin tazeliğini koruyarak pazara erişimi güvence altına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Projeye ilişkin düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliği ve Tanzanya Kinondoni Bölge Valiliği yetkililerinin yanı sıra Türkiye ve Tanzanya'dan kurum temsilcileri ile yerel kooperatif üyeleri katıldı.

Törende konuşan yerel proje sorumlusu Lydia Bimbinga, projenin uygulama sürecine ilişkin bilgi vererek Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kinondoni Bölge Valiliği temsilcisi Yaasin Nalyato da hükümetin TİKA ile işbirliği içinde çalışmaya hazır olduğunu belirterek, projeye idari ve teknik desteğin sürdürüleceğini ifade etti.

TİKA, Tanzanya'da 350 projeyi hayata geçirdi

TİKA Darüsselam Program Koordinatörü Halim Ömer Söğüt de TİKA'nın Tanzanya'da her şeyden önce insan potansiyeline kıymet vererek, toplumun her katmanında, her meslek ve yaş grubundaki insanların var olan yeteneklerini geliştirerek projeler ürettiğini belirtti.

Söğüt, özellikle tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen projelerle kadınlar ve gençler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin istihdamına ve sosyal refahına katkı sağlandığını söyledi.

Söğüt, eğitim, sağlık, kadınların güçlendirilmesi ve sivil altyapı alanlarının yanı sıra tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinde bugüne kadar yaklaşık 350 projeyi tamamlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek'ten yeni görevine ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına "veda" mesajı
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı
Türkiye'den Kanada'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında devir teslim törenleri yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TİKA, Tanzanya'da kadınlara yönelik tavukçuluk ekosistemi kurdu

TİKA, Tanzanya'da kadınlara yönelik tavukçuluk ekosistemi kurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet