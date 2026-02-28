Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,864.50
BTC/USDT
64,005.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinden yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Katar'ın başkenti Doha'dan yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. -VTR-
logo
Dünya

Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerinin hem kapısını hem de gönlünü çalıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin Projesi" kapsamında, 4 bin gıda paketi Tanzanya'da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Tunahan Akgün  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerinin hem kapısını hem de gönlünü çalıyor Fotoğraf: Tunahan Akgün/AA

Dar es Salaam

TDV, zor şartlarda yaşayan Müslümanlara destek olmak amacıyla yurt dışında ramazan yardımı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, bağışlarla hazırlanan gıda paketlerinin Tanzanya'nın Dar Es Salaam, Tanga, Masasi, Kondoa ve Pemba adasındaki 38 farklı noktada dağıtımı devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk halkının gönderdiği yardımları bölgede zor şartlar altında yaşayan ihtiyaç sahipleri ile cami, yetimhane ve medresede eğitim gören öğrencilere ulaştıran vakıf, Tanzanya'da yürüttüğü insani yardım projeleriyle ramazanda binlerce kişinin yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışıyor.

Su kuyusu açmadan insani yardıma, Kur'an'ı Kerim dağıtımından dini eğitime, yetim himayeden yetim eğitimine, burs desteğinden ibadethane inşaatına kadar birçok konuda Tanzanya'da faaliyet yürüten TDV, ihtiyaç sahiplerinin hem kapısını hem de gönlünü çalıyor.

TDV Kurumsal İletişim Müdürü Hamit Kardaş, AA muhabirine, vakıflarının Tanzanya'da mazlum ve mağdurların yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

Vakfın Tanzanya'da 38 farklı noktada yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini ifade eden Kardaş, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 4 bin gıda paketinin dağıtımlarının sürdüğünü dile getirdi.

Gariban ve mazlum halkın bu yardımlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Kardaş, şöyle konuştu:

"Türk bayrağını görünce insanların hakikaten neşesi yerine geliyor. Fakirlikten ve fakirliğin getirdiği çaresizlikten bir eser kalmıyor. İnsanlar Türk bayrağını görünce mutlu oluyorlar. Çocuklarımız bizlere sarılırken ve yardım paketlerini alırken büründükleri mutluluğu görünce bizler de mutlu oluyoruz. Böylece halkımızın ne kadar yardımsever ve kadirşinas olduğunu görüyoruz. Tüm Türkiye'ye bizlere bu güzel sevinci yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. TDV ile hayırseverlerimizin yardımları emin ellerde. Afrika'da, Asya'da ve Balkanlar'da, her nerede iyiliğe ihtiyaç duyuluyorsa emin ellerde. TDV'nin çalışmaları devam ediyor. Hayırseverlerimi TDV'ye güvenmeye ve yardımlarını bizim aracılığımızla ulaştırmaya devam etsinler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"Gösterdiğimiz sevgiyi hiçbir zaman unutmayacaklar"

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) gönüllüsü olarak Fransa'dan Tanzanya'ya gelen Asiye Kılıççeker de çocukların çok cana yakın olduğunu ve bölgede oldukça muhtaç insanın yaşadığını belirtti.

Çocukların gözlerindeki parıltıyı görünce mutlu olduğunu ifade eden Kılıççeker, "Onların kalplerine işlediğimizi düşünüyorum. Çünkü bizim gösterdiğimiz sevgiyi hiçbir zaman unutmayacaklar. Belki getirdiğimiz yardımlar bir gün unutulacak ama göstermiş olduğumuz o sevgi, hiçbir zaman unutulmayacak diye düşünüyorum." dedi.

DİTİB gönüllüsü olarak Almanya'dan Tanzanya'ya gelen Vedat Karakoç ise Tanzanya'nın birçok noktasında yardım faaliyetinde bulunduğunu ifade ederek, gördüğü insan manzaralarının kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Türkiye'den geldiğini duyan ihtiyaç sahiplerinin mutlu olmalarının kendisini hüzünlendirdiğini kaydeden Karakoç, hayırseverlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çığda hayat kurtaran ekiplerin yetiştirildiği Van eğitim merkezi haline geldi
Dijital çağda çocuklar sanat maskesi altında cinsel imgelerle yetişkin dünyasına alet ediliyor
28 Şubat'ta eşinin başörtüsü nedeniyle ihraç edilen emekli albay, yaşadıklarını anlattı
Lüks otellerin avizelerinin temizliği de dronla yapılıyor
28 Şubat sürecinde eğitimleri kesintiye uğrayanlar yaşadıklarını unutamıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerinin hem kapısını hem de gönlünü çalıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerinin hem kapısını hem de gönlünü çalıyor

Kara kıtanın "albino" çocuklarının yüzünü Türk Diyanet Vakfı güldürdü

Türkiye Diyanet Vakfından Nijerya'daki yetimlere aylık nakdi yardım desteği

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet