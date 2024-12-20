TİKA, Pakistan'da mantar biyoteknoloji laboratuvarı ve zeytinyağı üretim ünitesi kurdu
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da mantar biyoteknoloji laboratuvarı ve zeytinyağı üretim ünitesi kurdu.
Pakistan
TİKA İslamabad Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir eyaletinin başkenti Muzafferabad şehrinde kurulan mantar biyoteknoloji laboratuvarı düzenlenen törenle hizmete girdi.
Goira Tarım Kompleksi'nde kurulan laboratuvarın açılış törenine TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, TİKA İslamabad Ofisi Koordinatörü Muhsin Balcı, Azad Cammu Keşmir eyaleti Tarım Bakanı Serdar Mir Ekber Han ve Bakanlık yetkilileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.
Dursun Ali Yaşacan, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın bölgede bulunan üretim alanlarındaki katkılarına dikkati çekerek, projenin ekonomik ve sosyal faydalar sağladığını kaydetti.
Yaşacan, teknik kapasitenin artırılması, mantar kültürlerinin üretilmesi ve eğitim faaliyetlerinin çiftçilere mantar yetiştiriciliği konusunda farkındalık kazandıracağını ifade etti.
Azad Cammu Keşmir eyaleti Tarım Bakanı Serdar Mir Ekber Han da Azad Cammu Keşmir'in serin iklimi ve organik zengin topraklarının mantar yetiştiriciliği için ideal olduğunu belirtti.
Han, TİKA'nın açtığı laboratuvarın, bölge halkına mantar yetiştiriciliği konusunda bilgi ve beceri kazandıracağını, üretilecek mantar tohumlarının hibe programları ile bölge halkına ulaştırılacağını ve yerel ekonominin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.
Zeytinyağı üretim ünitesi kuruldu
TİKA İslamabad Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir eyaletinin başkenti Muzafferabad şehrindeki Tarım Bakanlığının kampüsünde zeytinyağı üretim ünitesi kuruldu.
Açılış törenine TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, TİKA İslamabad Ofisi Koordinatörü Muhsin Balcı, Azad Cammu Keşmir eyaleti Tarım Bakanı Serdar Mir Ekber Han ve Bakanlık yetkilileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.
Yaşacan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, TİKA'nın 2010'dan bu yana Pakistan'da yaklaşık 700 projeyi hayata geçirdiğini belirterek bu tesisin Azad Cammu Keşmir'de zeytinyağı üretimini artıracağını kaydetti.
Serdar Mir Ekber Han da Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluğu vurgulayarak 2005'te Pakistan'da yaşanan büyük depremde Türkiye'nin ilk yardıma koşan ülke olduğunu hatırlattı.
Han, kurulan zeytinyağı üretim tesisinin de bu güçlü bağların göstergesi olduğunu ifade etti.
Saatte 100 litre zeytinyağı üretim kapasitesine sahip tesisten ilk etapta yaklaşık 5 bin çiftçinin faydalanması bekleniyor.
Tesisin faaliyete geçmesiyle Muzafferabad'daki çiftçilerin başka kentlere gitmeden kendi bölgelerinde zeytinyağı üretebilmeleri amaçlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.