Dolar
18.56
Euro
19.00
Altın
1,759.75
ETH/USDT
1,282.00
BTC/USDT
17,394.00
BIST 100
4,545.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Şehir'de düzenlenen Türk Dünyası Ali Nişanı Takdim Törenine katılıyor Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı'nda Milli Ağaçlandırma Günü Programı
logo
Dünya

TİKA, Kolombiya'da icra ettiği birçok proje ile çalışmalarına devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Kolombiya'da yürütülen birçok projeyle ilgili ziyaretlerde bulundu.

Sinan Doğan   | 11.11.2022
TİKA, Kolombiya'da icra ettiği birçok proje ile çalışmalarına devam ediyor

Bogota

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'nın kuzeyinde yer alan önemli tarih ve kültür kentlerinden Cartagena'ya geçen Yorulmaz, burada TİKA tarafından marangozluk ve kaynakçılık atölyeleri kurulan Cartagena Atölye Okulu'nu ziyaret etti.

Yorulmaz, Atölye Okulu Müdürü Rafael Cuesta ile bir araya gelerek, atölyelerde 18-29 yaş arasındaki 150 gencin mesleki eğitim alma imkanına kavuştuğunu söyledi.

Atölye Okulu ile işbirliğinin derinleşmesi konusunda görüşmelerde bulunduğunu ifade eden Yorulmaz, okulda mutfak sanatları alanında eğitim veren mutfak tesisinin yenilenmesi ve Cartagena'nın turistik potansiyeline katkı için Türk mutfağı günleri düzenlemesine yönelik fikir birliğine vardıklarını belirtti.

Yorulmaz, program kapsamında başkent Bogota'nın Soacha kasabasında kurulan katı atık işleme tesisine geçerek, burada yararlanıcıları olan AASOMED Derneği Başkanı Luz Marina Pinto ve dernek üyesi girişimci kadınlar ile bir araya geldi.

"Proje 475 ailenin hayatına dokunacak"

Kurulan tesisin hem girişimci kadınları desteklemek hem de çevresel etki açısından çok önemli görevleri yerine getireceğini söyleyen Yorulmaz, "Bogota'nın kenar bölgelerinden birisinde plastik toplayarak hayatını idame ettirmeye çalışan kadınların Pinto liderliğinde bir araya gelerek dernekleşmesi ve bu sayede 475 ailenin hayatına dokunacak bu tesisin kurulmasını değerli buluyorum." ifadesini kullandı.

Yorulmaz, ayrıca dernek başkanı Pinto'ya gösterdiği liderlik nedeniyle teşekkür etti.

Programın son gününde Yorulmaz, ilk kez Kolombiya'da barış sürecinden sorumlu olan İstikrar ve Konsolidasyondan Sorumlu Devlet Başkan Yardımcılığı Danışmanı Sandra Patricia Ramos başkanlığında heyetle görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin ve TİKA'nın, barış sürecine desteğinin her zaman süreceğinin altını çizen Yorulmaz, TİKA'nın barış sürecini merkeze alan projelerine devam edeceğini kaydetti.

Ramos da açıklamasında, TİKA tarafından hayata geçirilen barış odaklı projeler nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, katkılarından ötürü TİKA'ya teşekkür etti.

Armenia kentine ziyaret

Ülkenin kahve üretimi açısından önemli kentlerinden Armenia'ya da giden Yorulmaz, burada TİKA eliyle kurulan süt ürünleri işleme tesisini ve tesisle aynı kompleks içerisinde yer alan özel gereksinimli çocukların eğitim aldığı Quindiana de Atencion Integral Vakfını ziyaret etti.

Vakıf yöneticisi Martha Maria Marin ile bir araya gelen Yorulmaz, özel gereksinimli çocukların topluma kazandırılmasının önemine değinerek, "Vakfın kurduğu eğitim merkezinde 18 yaşında mezun olan çocuklar, kurulan süt ürünleri işleme tesisinde istihdam ediliyor, vakıfla kurulan işbirliği devam edecek." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'trafik kaza oranları' paylaşımı
Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Siber dolandırıcıların 61 mağdurdan 6,3 milyon lira menfaat sağladığı belirlendi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

TİKA, Kolombiya'da icra ettiği birçok proje ile çalışmalarına devam ediyor

TİKA, Kolombiya'da icra ettiği birçok proje ile çalışmalarına devam ediyor

Türkiye-Küba diplomatik ilişkilerinin 70. yılı sergisi Havana'da açıldı

TİKA yaptığı projelerle Latin Amerika ile dostluk bağlarını güçlendiriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet