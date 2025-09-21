Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,486.40
BTC/USDT
115,485.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Kolombiya'da Türkiye Bursları Tanıtım Etkinliği düzenlendi

Kolombiya'da, Türkiye Bursları programını kazanan öğrenciler için Türkiye Maarif Vakfı (TMV) binasında tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Sinan Doğan  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Kolombiya'da Türkiye Bursları Tanıtım Etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Sinan Doğan/AA

Bogota

Başkent Bogota'daki TMV ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Bursları Tanıtım Etkinliği'ne, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Direktörü Patricia Cortes, TMV Kolombiya Temsilcisi Dr. Rıza Feridun Elgün, Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Dr. Nestor David Medina, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Etkinlik kapsamında, Türk üniversitelerinin yabancı öğrencilere sunduğu imkanlar tanıtıldı. Türkiye ve Türk kültürü üzerine söyleşiler, mezun bursiyerlerin tecrübe paylaşımları ve soru-cevap oturumları yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Büyükelçi Sun, burada yaptığı konuşmasında, Türkiye Bursları'na Kolombiya'dan katılan öğrenci sayısının, her geçen yıl arttığını görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye Bursları'nın önemine vurgu yapan Sun, "Türkiye bursiyerleri, Türk dilini ve kültürünü öğrenerek sadece kendi ülkelerinin değil, aynı zamanda ülkemizin de fahri elçileri haline geliyor. Türk ve Kolombiyalı toplumlar arasındaki bağları kuvvetlendiriyorlar." dedi.

"Ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler"

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Direktörü Cortes ise Türkiye'ye teşekkür ederek, "Öğrencilerimize böylesine kıymetli ve fırsatlarla dolu bir imkanı sağladığı için Türkiye’ye çok müteşekkiriz. Dışişlerinde çok sayıda meslektaşımız bu burslardan faydalandı. Eminim ki öğrencilerimiz Türkiye'de başarılı olacak, ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler." diye konuştu.

TMV Kolombiya Temsilcisi Dr. Elgün de Türkiye Bursları'nın iki ülke arasında bir eğitim ve kültür köprüsü vazifesi gördüğünü ifade etti.

Türkiye Bursları mezunları

Türkiye Bursları mezunu Jessica Calderon ise Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü belirterek, "Orada edindiğimiz bilgi ve beceriler profesyonel yaşamımızda yeni yollar açtı. Hepimiz Türkçe öğrenme fırsatı bulduk. Şimdi Kolombiya'nın kalkınması için çalışıyoruz." dedi.

Andrea Leon da Türkiye'de geçirdiği 5 yıl boyunca Türk kültürüne hayran kaldığını aktararak, "Türklerin yanında kendimi her zaman evimde hissettim. Orada edindiğim arkadaşlarım artık ailem gibi." diye konuştu.

"Farklı kültürleri tanımak ve öğrenmek benim için eşsiz bir fırsattı"

Maria Fernanda ise Türkiye'de eğitim almanın kendisine büyük bir sorumluluk kazandırdığını anlatarak, "Farklı kültürleri tanımak ve öğrenmek benim için eşsiz bir fırsattı. Türkiye hükümetinin sunduğu bu imkan hayatıma yön verdi." şeklinde konuştu.

Dr. Medina da doktora eğitimi için Türkiye'ye gittiğini hatırlatarak, "Ailemi ve işimi geride bıraksam da orada kendimi evimde gibi hissettim. Bu program için Türkiye'ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin paylaşım
Artvin'de tarihi köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Teknoloji üretmeyen sadece tüketen ülkelerin bir geleceği yoktur
İletişim Başkanı Duran'dan İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i devlet olarak tanımasına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Kolombiya'da Türkiye Bursları Tanıtım Etkinliği düzenlendi

Kolombiya'da Türkiye Bursları Tanıtım Etkinliği düzenlendi

Kolombiya'nın bağımsızlık zaferinin tanığı: Boyaca Köprüsü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet