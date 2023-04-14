Dolar
19.37
Euro
21.43
Altın
2,036.19
ETH/USDT
2,116.30
BTC/USDT
30,825.00
BIST 100
5,119.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çanakkale AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya

Tesla, Avrupa ve Asya'da elektrikli araç fiyatlarında indirimleri genişletiyor

Tesla, elektrikli araçlarının fiyatlarını Avrupa ve Asya'da yeniden düşürerek ocakta Çin'de başlattığı küresel indirim kampanyasını genişletti. Şirket, Almanya'da Model 3 ve Model Y araç fiyatlarında yüzde 4,5 ila yüzde 9,8 arasında indirim yaptı.

Bahattin Gönültaş  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Tesla, Avrupa ve Asya'da elektrikli araç fiyatlarında indirimleri genişletiyor

Berlin

Tesla'dan yapılan açıklamada, üretim kapasitesindeki artış ve iyileştirme nedeniyle Almanya dahil olmak birçok Avrupa pazarında fiyatların düşürüldüğü belirtildi.

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listesine göre, otomobil üretim merkezi olarak bilinen Almanya'da elektrikli araçlarında Ocak 2022'de yüzde 1 ila yüzde 17 arasında indirim yapan Tesla, şimdi ülkede Model 3 ve Model Y fiyatlarında yüzde 4,5 ila yüzde 9,8 arasında indirime gitti. Model 3, Almanya'da 41 bin 990 avroya satılıyor.

Singapur'da Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarını yüzde 4,3 ila yüzde 5 arasında düşüren Tesla, İsrail ve Fransa'da da elektrikli araçlarının fiyatlarını indirdi.

Almanya'nın ünlü otomobil uzmanı Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Tesla, fiyat savaşını ivmelendiriyor. Çünkü Tesla, iyi fiyatlarla diğer otomobil üreticilerinin işlerini çok zorlaştırmayı göze alabilir." ifadelerini kullandı.

2023'ün başına göre Model Y'nin fiyatındaki düşüş yüzde 20 oldu

En karlı otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, ocak, mart ve nisan aylarında satışlarını artırmak amacıyla ABD'de fiyat indirimine gitmişti. Böylece 2023'ün başına göre Model 3'ün fiyatı yüzde 11, Model Y'nin fiyatı da yüzde 20 düştü.

Tesla, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de bu yılın başında fiyat düşürme yarışını tetiklemişti.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 1 Mart Yatırımcı Günü'nde yaptığı açıklamada, fiyattaki küçük değişikliklerin bile talep üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu belirtmişti.

Merkezi ABD'de bulunan Tesla, ilk çeyrekte dünya çapında 422 bin 875 araç teslimatı gerçekleştirdi. Geçen yıl araç teslimatlarındaki lojistik sorunlar ve yavaşlayan talep nedeniyle yüzde 40'lık artışa karşın şirketin satışları, yüzde 50'lik artış hedefinin altında kalmıştı.

Tesla, bu yılın ilk çeyrek sonuçlarını ise gelecek hafta açıklayacak.

Bu arada, Alman otomobil üreticisi Volkswagen de Tesla ile rekabet edebilmek için elektrikli modeli ID.3'ün temel versiyonunun liste fiyatında indirime gitti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan deprem bölgelerindeki ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 12-13 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Camilerde ramazanın son cuması kılındı
Okullarda ikinci ara tatil başladı
Bahçelievler'de kolonlarında çatlak tespit edilen 46 yıllık bina yıkılacak

Benzer haberler

Tesla, Avrupa ve Asya'da elektrikli araç fiyatlarında indirimleri genişletiyor

Tesla, Avrupa ve Asya'da elektrikli araç fiyatlarında indirimleri genişletiyor

AB veri kurumu ChatGPT'yi inceleyecek

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta yükseldi

Macron'un "ABD'den bağımsız Avrupa" vizyonu transatlantik hattı gerdi

Macron'un "ABD'den bağımsız Avrupa" vizyonu transatlantik hattı gerdi
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü
Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da piste çıkmaya hazırlanıyor

Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da piste çıkmaya hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet