Dolar
41.37
Euro
48.48
Altın
3,647.66
ETH/USDT
4,515.00
BTC/USDT
114,965.00
BIST 100
10,330.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Anadolu Ajansı Spor Masası’na konuk oluyor
logo
Dünya

Avrupalı 158 siyasetçi, hükümetlerinden Küresel Sumud Filosu üyelerini korumasını istedi

Avrupa genelinde 158 vekil, senatör ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi, hükümetlerinden Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu üyelerini korumak için acilen harekete geçmesini talep etti.

Esra Taşkın  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Avrupalı 158 siyasetçi, hükümetlerinden Küresel Sumud Filosu üyelerini korumasını istedi

Paris

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun yola çıkmadan Tunus sularında 2 kez insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığı hatırlatıldı.

Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerinin bu saldırılara karşı tepki vermediği belirtilen açıklamada, Avrupa genelinde 158 vekil, senatör ve AP üyesinin, dışişleri bakanlıklarına yazdıkları mektuplarda, Küresel Sumud Filosu üyelerini korumak için acilen harekete geçmelerini talep ettiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu bakanlıklardan, bu saldırıların cezasız kalmaması ve filo mürettebatına diplomatik ve konsolosluk koruması sağlamak için somut önlemler alması istendiği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM "Boğaz köprüleri ve otoyollar yabancılara satılıyor" iddiasını yalanladı
Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Bursa'da metro alt geçidine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Ağustosta yağışlar geçen yıla göre yüzde 43 azaldı

Benzer haberler

Avrupalı 158 siyasetçi, hükümetlerinden Küresel Sumud Filosu üyelerini korumasını istedi

Avrupalı 158 siyasetçi, hükümetlerinden Küresel Sumud Filosu üyelerini korumasını istedi

Avrupalıların ortalama ömrü 81,7 yıla çıktı

Küresel Sumud Filosu’na İspanya'dan katılan tekneler Tunus'un Binzert Limanı'na doğru yola çıktı

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına suç duyurusu

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına suç duyurusu
Küresel Sumud Filosu, Gazze öncesinde Tunus'un Binzert Limanı'na gidecek

Küresel Sumud Filosu, Gazze öncesinde Tunus'un Binzert Limanı'na gidecek
Avrupa’da şirketler, yavaşlayan ekonomi ve artan rekabet ile iş gücünü azaltmayı sürdürüyor

Avrupa’da şirketler, yavaşlayan ekonomi ve artan rekabet ile iş gücünü azaltmayı sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet