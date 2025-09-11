Dolar
logo
Dünya

Avrupalıların ortalama ömrü 81,7 yıla çıktı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ortalama yaşam süresi 81,7 yıla ulaştı.

Ata Ufuk Şeker  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Avrupalıların ortalama ömrü 81,7 yıla çıktı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2024 yılında ortalama yaşam sürelerine ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde geçen yıl ortalama yaşam süresi bir önceki yıla kıyasla 0,3 yıl artarak 81,7 yıla yükseldi.

AB ülkelerinde en uzun ortalama yaşam süresi 84,1 yıl ile İtalya ve İsveç'te, 84 yıl ile İspanya'da, 83,5 yıl ile Lüksemburg'da ve 83,3 yıl ile Malta'da belirlendi.

Fransa'da 83,1 yıl, Almanya'da 81,5 yıl olan ortalama yaşam süresi, en düşük ise 75,9 yıl ile Bulgaristan'da, 76,6 yıl ile Romanya'da ve 76,7 yıl ile Letonya'da kaydedildi.

Avrupalıların ortalama ömrü 81,7 yıla çıktı

Avrupalıların ortalama ömrü 81,7 yıla çıktı

