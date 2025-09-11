Avrupalıların ortalama ömrü 81,7 yıla çıktı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ortalama yaşam süresi 81,7 yıla ulaştı.
Brüksel
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2024 yılında ortalama yaşam sürelerine ilişkin verileri yayımladı.
Verilere göre, AB ülkelerinde geçen yıl ortalama yaşam süresi bir önceki yıla kıyasla 0,3 yıl artarak 81,7 yıla yükseldi.
AB ülkelerinde en uzun ortalama yaşam süresi 84,1 yıl ile İtalya ve İsveç'te, 84 yıl ile İspanya'da, 83,5 yıl ile Lüksemburg'da ve 83,3 yıl ile Malta'da belirlendi.
Fransa'da 83,1 yıl, Almanya'da 81,5 yıl olan ortalama yaşam süresi, en düşük ise 75,9 yıl ile Bulgaristan'da, 76,6 yıl ile Romanya'da ve 76,7 yıl ile Letonya'da kaydedildi.