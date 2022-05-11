Dolar
15.32
Euro
16.14
Altın
1,844.41
ETH/USDT
2,339.30
BTC/USDT
30,627.00
BIST 100
2,472.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'da tünel kazılmasına karşı çıkan sivilleri alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Rakka iline bağlı Mahlat köyünde tünel kazılmasına karşı çıkan 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan   | 11.05.2022
Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'da tünel kazılmasına karşı çıkan sivilleri alıkoydu

Rakka

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği sivil yerleşimlerde yasa dışı faaliyetlerine karşı çıkan bölge halkına baskısı sürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki Rakka'nın kuzey kırsalındaki Ayn İsa beldesine bağlı Mahlat sakinleri, köylerinde tünel kazılmasına karşı çıktı.

Bunun üzerine köye baskın düzenleyen terör örgütü mensupları, 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu.

YPG/PKK, işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle Türkiye-Suriye sınır hattına yakın alanlarda askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin Kovid-19 salgınında 'dejavu' etkisini yaşıyor
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 1927, Hong Kong'da 273 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1858 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: 50 ülkede artan vakalar Kovid-19'un istikrarsızlığını gösteriyor

Benzer haberler

Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'da tünel kazılmasına karşı çıkan sivilleri alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'da tünel kazılmasına karşı çıkan sivilleri alıkoydu

Akbaşoğlu: Türkiye sığınmacıların güvenli şekilde vatanlarına dönmesi için üzerine düşeni yapıyor

Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde briket evler inşa ediliyor

Sedat Önal: Geri dönüşün kolaylaştırılması Suriye krizinin çözümüne yönelik çabaların ayrılmaz parçası olmalı

Sedat Önal: Geri dönüşün kolaylaştırılması Suriye krizinin çözümüne yönelik çabaların ayrılmaz parçası olmalı
ABD'den Türkiye'ye Suriye ve Ukrayna teşekkürü

ABD'den Türkiye'ye Suriye ve Ukrayna teşekkürü

AB, Suriyeliler için 2022'de ek 1 milyar avroluk destek taahhüt etti

AB, Suriyeliler için 2022'de ek 1 milyar avroluk destek taahhüt etti