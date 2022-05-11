Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'da tünel kazılmasına karşı çıkan sivilleri alıkoydu
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Rakka iline bağlı Mahlat köyünde tünel kazılmasına karşı çıkan 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu.
Rakka
Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği sivil yerleşimlerde yasa dışı faaliyetlerine karşı çıkan bölge halkına baskısı sürüyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki Rakka'nın kuzey kırsalındaki Ayn İsa beldesine bağlı Mahlat sakinleri, köylerinde tünel kazılmasına karşı çıktı.
Bunun üzerine köye baskın düzenleyen terör örgütü mensupları, 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu.
YPG/PKK, işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle Türkiye-Suriye sınır hattına yakın alanlarda askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.