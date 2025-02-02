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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG, Şara'nın geçiş dönemi cumhurbaşkanı ilan edildiği toplantıya karşı çıktı

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'deki sözde sivil yönetimi adı altında yapılan açıklamada, Ahmed Şara'nın geçiş dönemi cumhurbaşkanı ilan edildiği toplantı hedef alınarak, Suriye'de ademi merkeziyetçi bir yapı kurulması talebi dillendirildi.

Eşref Musa, Ethem Emre Özcan  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Terör örgütü PKK/YPG, Şara'nın geçiş dönemi cumhurbaşkanı ilan edildiği toplantıya karşı çıktı

ŞAM/ANKARA

Terör örgütünün, sözde sivil yönetimi adı altında yaptığı açıklamada, "Şam'daki otorite" nitelemesi kullanılarak, geçici yönetimin tanınmadığı üstü kapalı şekilde belli edildi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esed ailesinin devrildiği son harekattan sonra, Askeri Operasyonlar İdaresi tarafından 29 Ocak'ta yapılan toplantının ve sonuçlarının hedef alındığı açıklamada, katılımcılar arasında "terörist" oluşumların da bulunduğu iddia edildi.

Toplantının gerektiği kadar kapsayıcı olmadığı ve eksik kaldığı öne sürülen açıklamada, Şam'daki Emevi Meydanı ve diğer bazı şehirlerde PKK/YPG karşıtı protestoların yapılmış olması da eleştirildi.

Ayrıca örgütün mesajında, Suriye için ademi merkeziyetçi bir yapı savunuldu.

29 Ocak'taki toplantıda, Şara, geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan edilmiş, 2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığı, Baas Partisi, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiği, 8 Aralık tarihinin de Suriye'nin milli bayramı olarak ilan edildiği duyurulmuştu.

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