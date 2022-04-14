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Dünya

TDV ve DİTİB, Sırbistan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Sırbistan'da ihtiyaç sahiplerine 1500 ramazan kumanyası dağıttı.

Ahmet Nurduhan, Mustafa Talha Öztürk   | 14.04.2022
TDV ve DİTİB, Sırbistan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı

Belgrad

Kumanyalar, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşavirliği koordinasyonunda 10 şehir ve 13 farklı noktada dağıtıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve eşi Canan Parmaksızoğlu Aksoy da kumanya dağıtımlarına katıldı, aileler ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Ertuğrul Coşkun, "TDV ve DİTİB, 'beklenen sensin' şiarıyla ve 'mümin mümine candır' mesajıyla dünyanın tüm garip coğrafyalarına ve ihtiyaç sahiplerine, Türk milletinin emanetini ulaştırma bilinciyle hareket ediyor." dedi.

Coşkun, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında TDV ve DİTİB, yardım organizasyonları kapsamında kumanyaları, Sırbistan'ın başta Belgrad ve Yeni Pazar olmak üzere Bor, Niş, Preşova, Priboy, Sjenitsa, Tutin, Mali Zvornik ve Novi Sad şehirlerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı." diye konuştu.

Türkiye'den gelerek Sırbistan'ın çeşitli bölgelerinde görev yapan 20 din görevlisi ve DİTİB yetkililerinin organizasyonda görev aldığını dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Rahmet ayı ramazanda gönül coğrafyamızı unutmayan kardeşlerimizin emanetleri, soydaş ve dindaşlarımıza selamlarla ulaştırıldı, dualarla ve gülen yüzlerle karşılandı. Allah, bağış yapan tüm yardımseverlerin hayırlarını kabul etsin. Yeryüzünde iyiliği hakim kılmaya çalışan ve bunun için mazlumların yaralarını sarmaya koşanları her daim var eylesin."

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