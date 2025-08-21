Dolar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muğla Valiliği’ni ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'ye 35 milyon dolara yakın insani yardım ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 35 milyon dolara yakın insani yardım ulaştırdı.

Fırat Taşdemir  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'ye 35 milyon dolara yakın insani yardım ulaştırdı

Ankara

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV, İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkım ve insani dramın meydana geldiği Gazze'de insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

TDV, saldırıların başladığı ilk andan itibaren Gazze içerisinde işbirliği yaptığı yerel sivil toplum kuruluşları aracılığıyla insani yardım faaliyeti yürüten ilk kuruluşlardan oldu.

Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerini üç farklı kanaldan sürdüren TDV, Gazze içerisinden paydaş kuruluşları aracılığıyla yaptığı satın alımlarla kuzey ve güney Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşırken, Mısır'dan temin ettiği yardımları Refah Sınır Kapısı üzerinden tırlarla içeriye gönderiyor.

AFAD koordinasyonunda, Mersin'den Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaştırılan gemilerle insani yardım desteği sağlanıyor.

Bugüne kadar 1,5 milyon kişiye sıcak yemek dağıtıldı

TDV, gıda, içme suyu, kıyafet, barınma, sağlık malzemeleri, hijyen setleri, ilaç, tıbbi ekipman, anne ve bebek ürünlerini düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Bugüne kadar Gazze'de 79 bin 350 gıda kolisi, 21 bin 550 temizlik kolisi dağıtıldı. 1,5 milyon kişiye sıcak yemek, 3,4 ton içme suyu, 2 milyon 295 bin kişiye ise ekmek ulaştırıldı. 16 bin yatak, yastık, hasır ve battaniye ile 2 bin 200 çadır ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Hastanelere 50 bin litre yakıt desteği sağlandı, 50 bin kişi ise ilaç ve tıbbi yardımlardan faydalandı. 173 bin 790 aileye nakit desteği verildi. Afet çantası ve tekerlekli sandalye dağıtımları gerçekleştirildi.

Gazze'ye 926 tır yardım malzemesi

Ramazan ve kurban yardımlarıyla birlikte bugüne kadar Gazze'de toplam 7 milyon 746 bin 424 kişilik insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Gazze'de günlük 3 bin kişilik sıcak yemek ve 75 ton temiz içme suyu dağıtımları rutin olarak sürdürülüyor.

Gazze'ye yaptığı yardımların toplamı 926 tıra ulaşan TDV'nin, "Filistin Acil Yardım Çalışmaları" kapsamında ulaştırdığı insani yardımların toplamı ise 35 milyon dolara yaklaştı.

