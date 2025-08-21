ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazzelilerin yerinden edilmesine karşı çıkan danışmanı işten çıkardı

Dolar
ABD Dışişleri Bakanlığı, bir konuşma metnine "ABD'nin Gazzelilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduğu" yönünde bir ifade eklenmesini öneren basın danışmanının talebini reddetti ve görevine son verdi.

Emirhan Demir  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Washington Post gazetesinin ulaştığı belgelere ve isimleri açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump yönetimi içerisinde Filistin ve İsrail'e yönelik siyasi söylemlerin seçimi konusunda büyük anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Dışişleri Bakanlığında Filistin ve İsrail'e yönelik ifadeler konusunda basın danışmanı olarak çalışan Shahed Ghoreishi, son dönemde konuşma metinlerine ekletmeyi önerdiği ifadeler nedeniyle bakanlık içerisinde hedef gösterilmeye başlandı.

Konuşma metinlerinden birinde "ABD'nin Gazzelilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduğuna" dair cümle eklenmesini öneren Ghoreishi, başka bir metinde de İsrail'in Gazze'de saldırı düzenlediği gazetecilerin yakınlarına taziye dileğinde bulunulmasını istedi.

Bakanlık yetkilileri, hem Ghoreishi'nin önerilerini sert şekilde reddetti, hem de birkaç gün sonra gerekçe göstermeden işten çıkardı.

Konuya dair bilgi sahibi yetkililer, Ghoreishi'yi sıklıkla hedef alanlar arasında ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bakanlık bünyesindeki kıdemli danışmanları olduğunu belirtti.

Yetkililer, Ghoreishi'nin işten çıkarılmasının, bakanlık çalışanlarına "İsrail yanlısı söylemlerden kaçınmalarının hoş karşılanmayacağına" yönelik bir mesaj niteliğinde olduğunu ifade etti.

