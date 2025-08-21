Dolar
40.93
Euro
47.78
Altın
3,342.76
ETH/USDT
4,312.40
BTC/USDT
114,404.00
BIST 100
11,134.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Mısır'da, Akdeniz'deki batık şehirden çıkarılan eserler sergilendi

Mısır'da Akdeniz'in derinliklerindeki batık şehirden çıkarılan eserler, düzenlenen sergiyle tanıtıldı.

Hussien Elkabany, Gülşen Topçu  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Mısır'da, Akdeniz'deki batık şehirden çıkarılan eserler sergilendi Fotoğraf: Mohamed Elshahed/AA

Kahire

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Şerif Fethi ve İskenderiye Valisi Ahmed Halid, İskenderiye Ulusal Müzesi'nde "Batık Şehrin Sırları" adlı arkeolojik serginin açılışını gerçekleştirdi.

Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed İsmail Halid, sergide çeşitli alanlardan çıkarılan 86 nadir eserin yer aldığını dile getirdi.

Sergide, Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü tarafından 2000 yılından bu yana Mısır'ın kuzeyindeki Abukir Körfezi'nden çıkarılan taşınabilir eserlerden oluşan bir koleksiyon ile İskenderiye'nin doğu limanındaki batık "Kraliyet kentinden" çıkarılan parçalar yer alıyor.

Sergideki heykel, çanak, çömlek ile mücevherler, Akdeniz'deki batık şehirde binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlere ışık tutuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bakan Yerlikaya:Uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın en görünür çıktısı, ele geçirilen madde miktarındaki tarihi seviye
Adana Seyhan'da biriken çöpler kötü kokuya neden oluyor
Çanakkale Gelibolu yangını, düzenli bakım yapılan ceviz bahçesini teğet geçti

Benzer haberler

Mısır'da, Akdeniz'deki batık şehirden çıkarılan eserler sergilendi

Mısır'da, Akdeniz'deki batık şehirden çıkarılan eserler sergilendi

Mısır kaynakları, Hamas’ın silahlarının Mısır’a taşınacağı yönündeki iddiaları yalanladı

Hamas: Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sunduğu öneriyi kabul ettik

Mısır Dışişleri Bakanı: Filistin büyük bir insani trajedi yaşıyor, 'Büyük İsrail' açıklamalarını reddediyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı: Filistin büyük bir insani trajedi yaşıyor, 'Büyük İsrail' açıklamalarını reddediyoruz
Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te deniz dibindeki afet izleri görüntülendi

Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te deniz dibindeki afet izleri görüntülendi
Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı

Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet