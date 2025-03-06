TDV, Mali'nin kuzey bölgelerindeki savaştan etkilenen halka gıda yardımı yaptı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı nedeniyle Mali'nin kuzey bölgelerindeki savaştan etkilenen halka gıda yardımında bulundu.
Bamako
Segou kentine bağlı Markala bölgesinde 600 kişiye içinde 5 kilogram yağ, 10 kilogram pirinç, 2 kilogram makarna, 3 kilogram şeker ve çay bulunan gıda kolileri dağıtıldı, ayrıca iftar verildi.
Yardım faaliyetine katılan Türkiye Cumhuriyeti Bamako Büyükelçisi Efe Ceylan, burada yaptığı konuşmada, teröristlerin Mali'nin sakinliği ve mutluluğunu bozduğunu söyledi.
Mali hükümetinin bunu önlemek için gerekli müdahaleleri yaptığını belirten Ceylan, "Mali'nin kuzey bölgesini tamamen teröristler ele geçirmiş durumda ancak hükümet bunu geri almak için mücadele ediyor. Ülkeye tekrar barış, mutluluk ve sevinç gelmesi için uğraşıyorlar. Şahsım adına burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Sizin acınızı paylaşarak hafifletmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilcisi olarak burada bulunuyorum." dedi.
Büyükelçi Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita arasında iyi ilişkiler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Biz Afrika'daki tüm ülkeler ile her alanda ilişkimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hem diğer ülkelerle hem de savaştan dolayı zor durumda kalan kardeşlerimizle ilişkimizi geliştiriyoruz. Biz Türkiye'de birçok Malili gencimize eğitim verdik. Diyanet Bursları Programı kapsamında sizin aranızdan Türkiye'ye giden Abdülkadir Karabinda da ülkemizde eğitim gördü. Abdülkadir gibi Türkiye'nin farklı üniversitelerinde eğitim görmek isteyen kardeşlerimiz de bizlere ulaşsın. Bu eğitimleri alacak arkadaşlarımız Mali ile Türkiye arasında bağ kurulması için köprü oluyor."
Markala'nın yerel yöneticisi Adama Musa Sıdıbe ise Türkiye Diyanet Vakfının burada uzun yıllardır Mali halkına yardımda bulunduğunu dile getirdi.
TDV Batı Afrika Temsilcisi Furkan Faruk Taze de Mali'de vakfın 7 yıldır faaliyet yürüttüğünü belirterek, "İhtiyaç sahibi Malili insanlara yardım etmek için gıda paketlerinin dağıtımı ve su kuyuları gibi projeler yapılmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı bugüne kadar kurban dönemlerinde 31 bin 200'den fazla büyükbaş kesti, 20 bin fazla gıda paketi dağıttı ve 65 su kuyusu açılışını yaptı." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.