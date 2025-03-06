Dolar
36.44
Euro
39.42
Altın
2,906.62
ETH/USDT
2,297.70
BTC/USDT
91,555.00
BIST 100
10,228.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Ramazan 2025

TDV, Mali'nin kuzey bölgelerindeki savaştan etkilenen halka gıda yardımı yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı nedeniyle Mali'nin kuzey bölgelerindeki savaştan etkilenen halka gıda yardımında bulundu.

İlyas Gün  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
TDV, Mali'nin kuzey bölgelerindeki savaştan etkilenen halka gıda yardımı yaptı Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Bamako

Segou kentine bağlı Markala bölgesinde 600 kişiye içinde 5 kilogram yağ, 10 kilogram pirinç, 2 kilogram makarna, 3 kilogram şeker ve çay bulunan gıda kolileri dağıtıldı, ayrıca iftar verildi.

Yardım faaliyetine katılan Türkiye Cumhuriyeti Bamako Büyükelçisi Efe Ceylan, burada yaptığı konuşmada, teröristlerin Mali'nin sakinliği ve mutluluğunu bozduğunu söyledi.

Mali hükümetinin bunu önlemek için gerekli müdahaleleri yaptığını belirten Ceylan, "Mali'nin kuzey bölgesini tamamen teröristler ele geçirmiş durumda ancak hükümet bunu geri almak için mücadele ediyor. Ülkeye tekrar barış, mutluluk ve sevinç gelmesi için uğraşıyorlar. Şahsım adına burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Sizin acınızı paylaşarak hafifletmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilcisi olarak burada bulunuyorum." dedi.

Büyükelçi Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita arasında iyi ilişkiler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz Afrika'daki tüm ülkeler ile her alanda ilişkimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hem diğer ülkelerle hem de savaştan dolayı zor durumda kalan kardeşlerimizle ilişkimizi geliştiriyoruz. Biz Türkiye'de birçok Malili gencimize eğitim verdik. Diyanet Bursları Programı kapsamında sizin aranızdan Türkiye'ye giden Abdülkadir Karabinda da ülkemizde eğitim gördü. Abdülkadir gibi Türkiye'nin farklı üniversitelerinde eğitim görmek isteyen kardeşlerimiz de bizlere ulaşsın. Bu eğitimleri alacak arkadaşlarımız Mali ile Türkiye arasında bağ kurulması için köprü oluyor."

Markala'nın yerel yöneticisi Adama Musa Sıdıbe ise Türkiye Diyanet Vakfının burada uzun yıllardır Mali halkına yardımda bulunduğunu dile getirdi.

TDV Batı Afrika Temsilcisi Furkan Faruk Taze de Mali'de vakfın 7 yıldır faaliyet yürüttüğünü belirterek, "İhtiyaç sahibi Malili insanlara yardım etmek için gıda paketlerinin dağıtımı ve su kuyuları gibi projeler yapılmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı bugüne kadar kurban dönemlerinde 31 bin 200'den fazla büyükbaş kesti, 20 bin fazla gıda paketi dağıttı ve 65 su kuyusu açılışını yaptı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlar Göktaş ve Uraloğlu'ndan çocukların dijital güvenliğine ilişkin toplantı
Yozgat'ta 2 gündür haber alınamayan sınıf öğretmenini arama çalışmaları sürüyor
Gastronomi Tesislerinde Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü imzalandı
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti
PKK/KCK operasyonunda tutuklanan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri hakkında dava

Benzer haberler

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti

TDV, Mali'nin kuzey bölgelerindeki savaştan etkilenen halka gıda yardımı yaptı

Bakan Fidan, yarın Cidde'de düzenlenecek İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

Aksaray'da 15 metre derinliğinde obruk oluştu

Aksaray'da 15 metre derinliğinde obruk oluştu
Milli Banliyö Tren Seti Gaziantep'te raylara çıktı

Milli Banliyö Tren Seti Gaziantep'te raylara çıktı
MSB kaynakları: PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların kendini feshetmesi ve silahlarını teslim etmesi gerekmektedir

MSB kaynakları: PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların kendini feshetmesi ve silahlarını teslim etmesi gerekmektedir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet