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Dünya, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı

TCG Anadolu KKTC'nin Girne kenti açıklarında ziyarete açılacak

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında ziyarete açılacağı bildirildi.

Mehmet Kemal Firik  | 20.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
TCG Anadolu KKTC'nin Girne kenti açıklarında ziyarete açılacak

Lefkoşa

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, TCG Anadolu (L-400) gemisinin, 10.00-17.00 saatlerinde Girne açıklarında alargada halkın ziyaretine açılacağı ve gemiye ulaşımın Girne Turizm Limanı'ndan yapılacağı belirtildi.

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