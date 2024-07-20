TCG Anadolu KKTC'nin Girne kenti açıklarında ziyarete açılacak
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında ziyarete açılacağı bildirildi.
Lefkoşa
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, TCG Anadolu (L-400) gemisinin, 10.00-17.00 saatlerinde Girne açıklarında alargada halkın ziyaretine açılacağı ve gemiye ulaşımın Girne Turizm Limanı'ndan yapılacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.