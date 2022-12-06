Dolar
18.64
Euro
19.59
Altın
1,778.24
ETH/USDT
1,257.90
BTC/USDT
17,014.00
BIST 100
4,993.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tayvanlı çip devinin ABD'de fabrika kurma planı, "Ada'dan kaçış" tartışmasına yol açtı

Muhalefet milletvekili, dünyanın en büyük imalatçısı konumundaki Tayvanlı şirketin Washington'ın baskısıyla üretimini ABD'ye kaydırdığı iddiasını ortaya attı.

Emre Aytekin   | 06.12.2022
Tayvanlı çip devinin ABD'de fabrika kurma planı, "Ada'dan kaçış" tartışmasına yol açtı

Pekin

Dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvan Yarı-iletken İmalat Şirketinin (TSMC) ABD'nin Arizona eyaletinde kurmakta olduğu fabrika, çip üretiminin Çin ile egemenlik ihtilafındaki Ada'nın dışına çıkarıldığı tartışmalarını tetikledi.

Muhalefetteki Tayvan Halk Partisi milletvekili Chiu Chen-yuan, mecliste, şirketin Washington'ın baskısıyla üretimini ABD'ye kaydırdığı, bunun stratejik yarı-iletkenlerin üretiminin Tayvan dışına kaydırılmasına yönelik planın parçası olduğu iddialarını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Joseph Wu, mecliste muhalefet milletvekiline verdiği yanıtta iddiaları reddederek "Sizi temin ederim ki ne ABD ile böyle bir anlaşma ne de çip üretiminin Tayvan dışına çıkarılmasına yönelik bir plan var." ifadelerini kullandı.

Küresel çip üretimindeki yüzde 56 payıyla "dünyanın en büyük imalatçısı" konumundaki şirketin ABD ve Japonya'da büyük çaplı üretim tesisleri kurma planlarının, çip endüstrisinin, Çin ile egemenlik ihtilafından kaynaklanan jeopolitik riskler nedeniyle Ada'dan kaçışına yönelik bir adım olup olmadığı sorgulanıyor.

İlk olarak 2020 Mayıs'ta açılacağı duyurulan fabrika, ABD'nin tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar ve jeopolitik riskler nedeniyle sınır aşırı çip üretimini ülke içine geri çekme politikasının en önemli örneklerinden biri olarak görülüyor.

Arizona'da kuracağı fabrika için 12 milyar dolar yatırım yapan şirket, Washington yönetiminin Çip ve Bilim Yasası ile getirdiği teşvikler ve vergi indirimlerinden faydalanacak.

2024 yılında faaliyete geçmesi planlanan fabrikada 4 nanometrelik ileri teknoloji mikro çiplerin üretilmesi planlanıyor.

Yapımına geçen yıl başlanan fabrikanın tamamlandığında ayda 20 bin ünite çip üretecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Küresel çip arzının merkezindeki Tayvan'ın, Çin ile olası cepheleşmenin yol açabileceği jeopolitik risklere açık olması nedeniyle Tayvanlı şirketin üretiminin bir bölümünü Ada dışına kaydırmaya yönelik çabalara hız verdiği gözleniyor.

TSMC, Arizona'daki fabrikanın yanı sıra Japonya'nın Kyuşu Adası'nda 7 nanometre ve 28 nanometre çipler üretmek üzere kuracağı fabrikayı da 2024 yılında faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Biden fabrikayı ziyaret edecek

Arizona'da 400 hektar arazide inşa edilen fabrikada bugün, ilk döküm makinesinin montajı vesilesiyle "makine kurma" töreni yapılacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın törene katılmak için fabrikayı ziyaret edeceği, "ülke sınırlarında çip üretimini artırma çabalarına desteğini göstereceği" belirtildi.

ABD yönetimi, son dönemde küresel çip sektöründe üretim alanındaki payını artırmayı, böylece tedarik zincirlerindeki kesintilere karşı küresel pazarın kontrolünü sürdürmeyi stratejik çıkarları açısından hayati görüyor.

Bu yaz yürürlüğe giren Çip ve Bilim Yasası, ülkede yarı iletkenlerin üretimini geliştirmek için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra çip fabrikalarının kurulmasını teşvik amacıyla dört yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimi getirmişti.

Yasanın, teşviklerden yararlanmak isteyen şirketlere, Çin'deki üretim tesislerinin teknolojik kapasitesini geliştirmeme şartı getirmesinin, Pekin'in bu alandaki etkisini sınırlama hedefine işaret ettiği yorumları yapılmıştı.

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı ekim başında Çinli çip üreticilerinin ihracat kontrol listesine alınmasını, Amerikan şirketlerine Çin'e çip üretimi için gereken malzeme, makine ve donanımın ihracatı için lisans şartı getirilmesini öngören kısıtlamaları duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden sanığa 10 yıl hapis istemi
Şehit Piyade Komando Binbaşı Duman, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: İmkanı olan işverenimizi asgari ücretin üzerinde ücret vermeye teşvik ediyoruz
Bakan Soylu: (İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı) Bombanın sosyal medya üzerinden yaptırıldığını söyleyebilirim
Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 operasyonunda terör örgütünün sığınakları ve eğitim kampı imha edildi

Benzer haberler

Tayvanlı çip devinin ABD'de fabrika kurma planı, "Ada'dan kaçış" tartışmasına yol açtı

Tayvanlı çip devinin ABD'de fabrika kurma planı, "Ada'dan kaçış" tartışmasına yol açtı

Uzmanlara göre ABD hegemonyasına karşı Orta Doğu'da var olmaya çalışan Çin bölgede nüfuzunu artırıyor

Pekin'de bazı kamuya açık alanlarda negatif test sonucu gösterme zorunluluğu kaldırıldı

Biden hükümeti ülkedeki Haitililerin geçici yasal statüsünü uzatacak

Biden hükümeti ülkedeki Haitililerin geçici yasal statüsünü uzatacak
ABD'de 1,3 milyar dolarlık "geleceğin helikopteri" ihalesini Textron’s Bell şirketi kazandı

ABD'de 1,3 milyar dolarlık "geleceğin helikopteri" ihalesini Textron’s Bell şirketi kazandı
ABD'de 40 bin kişiyi elektriksiz bırakan trafo saldırısını FBI araştıracak

ABD'de 40 bin kişiyi elektriksiz bırakan trafo saldırısını FBI araştıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet