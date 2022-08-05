Dolar
17.97
Euro
18.39
Altın
1,789.75
ETH/USDT
1,665.00
BTC/USDT
23,187.00
BIST 100
2,715.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tayvan lideri, ada çevresindeki tatbikatlar yapan Çin'e itidal çağrısında bulundu

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen, Pekin'in ABD Temsilci Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından ada çevresinde başlattığı askeri tatbikata tepki gösterdi.

Emre Aytekin   | 05.08.2022
Tayvan lideri, ada çevresindeki tatbikatlar yapan Çin'e itidal çağrısında bulundu

Pekin

Tsai, televizyonda yayımlanan halka hitabında, Çin'in Tayvan çevresindeki uluslararası hava ve deniz koridorlarının bulunduğu bölgelere füzeler fırlatmasının "sorumsuzca bir eylem" olduğunu, "bölgede askeri tehditleri artırdığını" ifade etti.

Tayvan lideri, "(Çin'in eylemleri), Tayvan Boğazı'ndaki statükoya zarar veriyor ve egemenliğimizi ihlal ediyor. " ifadesini kullandı.

Tsai, Tayvan'ın Çin'in tehditleri karşısında gerilimi artırmayacağını, ancak egemenliğini savunacağını belirterek, Pekin'e "akıl ve itidale hareket etme" çağrısı yaptı.

Hükümetin limanlarda ve havaalanlarındaki faaliyetlerin sorunsuzca yürütülmesi ve finans piyasalarının istikrarlı işleyişi için gerekli tedbirleri alacağını ifade eden Tsai, Tayvan ordusunun da tatbikat bölgelerinde teyakkuz seviyesi artırdığını kaydetti.

Uluslararası topluma çağrı

Tsai, Tayvan'ın bölge ülkeleri ve dünyadaki demokratik ortakları ile Hint-Pasifik bölgesinde barışın korunması için çalışmayı sürdüreceğini vurgulayarak, "Uluslararası toplumu Tayvan'ın demokrasisini destekleme ve Çin'in tek taraflı ve akıl dışı askeri eylemlerine karşı çıkmaya çağırıyoruz." dedi.

Tayvan lideri, Çin'in eylemlerini eleştiren ortak açıklama yayımlayan G7 ülkelerine, "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı destekleri için" teşekkür etti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in dün Ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlarda fırlattığı güdümlü füzelerin "kara suları" olarak gördüğü bölgelere düştüğünü bildirmişti.

Çin Savunma Bakanlığı, Pelosi'nin ziyaretinin ardından, Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Ada'nın kuzey, güneybatı ve güneydoğusunda deniz ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikatlar, doğusunda konvansiyonel füze testi ve Tayvan Boğazı'nda uzun mesafe top atışı talimi yapılacağı bildirilmişti.

7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir blokaj oluşturmuş durumda.

Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğaz geçişindeki güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rekabet Kurulu Nesine.com hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Mersin'deki orman yangınına 3. gününde müdahale ediliyor
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Operasyonu' başlatıldı
İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi

Benzer haberler

Tayvan lideri, ada çevresindeki tatbikatlar yapan Çin'e itidal çağrısında bulundu

Tayvan lideri, ada çevresindeki tatbikatlar yapan Çin'e itidal çağrısında bulundu

Çin, Pakistan'a 2 milyar dolar kredi sağladı

Çin'in fırlattığı güdümlü füzeler Tayvan yakınlarına düştü

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Tayvan liderini, 'ulusal davaya ihanet' etmekle suçladı

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Tayvan liderini, 'ulusal davaya ihanet' etmekle suçladı
Çin'e ait 27 savaş uçağı Tayvan'ın 'hava savunma sahasına' girdi

Çin'e ait 27 savaş uçağı Tayvan'ın 'hava savunma sahasına' girdi
Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Büchner: Alman hükümeti 'tek Çin' politikası izliyor

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Büchner: Alman hükümeti 'tek Çin' politikası izliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet