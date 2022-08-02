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Dünya

Çin ordusu, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki olarak tatbikat başlattı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine başlamasının ardından büyük çaplı askeri tatbikat başlattı.

Nuri Aydın   | 02.08.2022
Çin ordusu, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki olarak tatbikat başlattı

Ankara

Global Times'ın haberine göre, PLA'nın Tayvan adası çevresinde başlattığı tatbikat, Pelosi'nin ziyaretine tepki olarak geldi.

PLA güçleri, adanın doğusunda başlattığı tatbikatta uzun menzilli gerçek mühimmat ve konvansiyonel füzeler kullandı.

Öte yandan, tatbikatta, bölgedeki hava üssünden kalkan tam teçhizatlı J-20 tipi savaş uçakları da yer aldı.

Şinhua haber ajansı ise PLA'nın 4-7 Ağustos'ta Tayvan'ı çevreleyen 6 farklı bölgede bir dizi askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

​​​​​​​Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Çin'in tehditlerine rağmen Tayvan'a ulaşmıştı.

Pelosi'nin açıklanan gezi programında yer almayan ziyaret, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep oldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı da Pelosi'nin inişinin ardından ziyareti kınadığını bildirmişti.

Çin Savunma Bakanlığı, geçen hafta içinde yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulunmuş ve "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse Çin ordusu boş durmayacak." ifadesini kullanmıştı.

Olası ziyaret nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği artmıştı.

ABD donanmasının Pasifik'teki 7. filosuna bağlı görev yapan Ronald Reagan savaş gemisi, hafta başında harp filosuyla Singapur'dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde Güney Çin Denizi'ne doğru hareket etmişti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanması da hafta sonunda Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Fucien ve Güney Çin Denizi kıyısındaki Guangdong eyaletlerinde tatbikatlar düzenlerken, bölgeler gemi trafiğine kapatılmıştı.

Nisanda planlanan ziyaret iptal edilmişti

Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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