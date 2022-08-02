Çin ordusu, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki olarak tatbikat başlattı
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine başlamasının ardından büyük çaplı askeri tatbikat başlattı.
Ankara
Global Times'ın haberine göre, PLA'nın Tayvan adası çevresinde başlattığı tatbikat, Pelosi'nin ziyaretine tepki olarak geldi.
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PLA güçleri, adanın doğusunda başlattığı tatbikatta uzun menzilli gerçek mühimmat ve konvansiyonel füzeler kullandı.
Öte yandan, tatbikatta, bölgedeki hava üssünden kalkan tam teçhizatlı J-20 tipi savaş uçakları da yer aldı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Tayvan'a ulaştı https://t.co/2oRx5xr00F pic.twitter.com/GqqInZAArK— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 2, 2022
Şinhua haber ajansı ise PLA'nın 4-7 Ağustos'ta Tayvan'ı çevreleyen 6 farklı bölgede bir dizi askeri tatbikat yapacağını duyurdu.
Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Çin'in tehditlerine rağmen Tayvan'a ulaşmıştı.
🇹🇼🇨🇳 Tayvan-Çin gerginliğinin tarihsel arka planı ne?— AA Podcast (@aasesli) August 2, 2022
🎙️ AA Pekin Muhabiri Emre Aytekin anlatıyor
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Pelosi'nin açıklanan gezi programında yer almayan ziyaret, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep oldu.
Çin Dışişleri Bakanlığı da Pelosi'nin inişinin ardından ziyareti kınadığını bildirmişti.
Çin Savunma Bakanlığı, geçen hafta içinde yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulunmuş ve "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse Çin ordusu boş durmayacak." ifadesini kullanmıştı.
Olası ziyaret nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği artmıştı.
ABD donanmasının Pasifik'teki 7. filosuna bağlı görev yapan Ronald Reagan savaş gemisi, hafta başında harp filosuyla Singapur'dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde Güney Çin Denizi'ne doğru hareket etmişti.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanması da hafta sonunda Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Fucien ve Güney Çin Denizi kıyısındaki Guangdong eyaletlerinde tatbikatlar düzenlerken, bölgeler gemi trafiğine kapatılmıştı.
Nisanda planlanan ziyaret iptal edilmişti
Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.
Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.