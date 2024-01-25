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Dünya

Tahran'da özel bir hastanede nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangın çıktı

İran'ın başkenti Tahran'da özel bir hastanede nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

Ahmet Dursun  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Tahran'da özel bir hastanede nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangın çıktı

Ankara

İran devlet televizyonuna konuşan Tahran Belediyesi İtfaiye ve Güvenlik Hizmetleri Sözcüsü Celal Meleki, kentin doğusundaki Gandi Hastanesinde yerel saatle 19.00 sularında çıkan yangında ilk belirlemelere göre, ölüm veya yaralanma bilgisi alınmadığını aktardı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini belirten Meleki, olayın detaylarının söndürme çalışmaları sonuçlandıktan sonra açıklanacağını ifade etti.

Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed İsmail Tevekküli de eyalet genelindeki tüm acil durum ekiplerinin hazır duruma geçirildiğini belirtti.

Özel Gandi Hastanesinin Başhekimliğinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle hastanenin tahliye edilmesine başlandığını ve hastaların başka hastanelere nakledileceği bilgisi verildi.

Devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, alevlerin Tahran'ın doğusunda yer alan yüksek katlı özel hastane binasını sardığı görüldü.

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