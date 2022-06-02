Tahran'da düzenlenen etkinlikle İranlı öğrencilere Türk üniversiteleri tanıtıldı
Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneği (ISSA) İran’ın başkenti Tahran'da "6. İran Türk Üniversiteleri Tanıtım Günleri" programı düzenledi.
Tahran
Tahran Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım organizasyonuna başkent ve diğer şehirlerden gelen İranlı öğrenciler ile aileleri katıldı.
ISSA Başkanı Dr. Dursun Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle geçen yıl İranlı öğrencilere yönelik tanıtım programını çevrim içi gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise yeniden Tahran'da bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi.
Üniversitelerle koordineli çalıştıklarını belirten Aydın, "Bir yandan üniversitelerimizi tanıtırken diğer yandan Türkiye’de okumak isteyen İranlı öğrencilere de bilgi edinme fırsatı sunuyoruz. Gösterilen ilgiden memnunuz." dedi.
Türk üniversiteleri ilgi görüyor
Programı takip eden Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ekici ise tanıtım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini, doğru yönlendirmeyle daha çok öğrencinin Türkiye’de okumayı tercih edebileceğini söyledi.
Ekici, İranlı gençlerin hem maliyet hem de kültürel yakınlık nedeniyle Türk üniversitelerine ilgi gösterdiğini belirtti.
Türkiye'de okumak cazip
Tanıtım etkinliğine katılan İranlı öğrencilerden Meryem Emiri, Türkiye’de okumak istediğini ve böyle bir fırsat bulup ailesiyle görüşmeye gelebildiği için memnuniyetini dile getirdi.
Eğitim seçenekleri ve maliyet açısından Türkiye’nin cazip geldiğini söyleyen Emiri, bu durumda ailesinin yurt dışında okumasına karşı çıkmadığını sözlerine ekledi.
"2 binin üstünde İranlı öğrencimiz var"
Atatürk Üniversitesi Yabancı Öğrenci Programı Sorumlusu ve Öğretim Görevlisi Çağdaş Öncü, iki günlük program kapsamında İranlı öğrencilere üniversitelerini tanıtıp rehberlik hizmeti verdiklerini kaydetti.
Atatürk Üniversitesinde binlerce yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Öncü, "En çok İran ve Azerbaycan’dan öğrencimiz var. Şu an 300’ün üzerinde örgün olmak üzere uzaktan eğitim dahil 2 binin üstünde İranlı öğrencimiz var." dedi.
Erzurum’un İran sınırına yakın olmasının bir avantaj olduğunu söyleyen Öncü, “Özellikle Tebriz ve civar şehirlerden gelen öğrenciler için Erzurum cazip geliyor." diye konuştu.
Tanıtım günlerinde Atatürk Üniversitesinin yanı sıra Üsküdar Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Arel Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi de stantlarında üniversitelerini tanıtıp İranlı öğrenciler ile tanışma imkanı buldular.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.