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Dünya

Tahıl yüklü bir gemi kötü hava koşulları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılamadı

Tahıl sevkiyatı için bugün Çornomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava şartları nedeniyle seyre başlayamadı.

Ferdi Türkten   | 11.08.2022
Tahıl yüklü bir gemi kötü hava koşulları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılamadı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tahıl sevkiyatı için bugün Çornomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna'ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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