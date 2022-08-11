Tahıl yüklü bir gemi kötü hava koşulları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılamadı
Tahıl sevkiyatı için bugün Çornomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava şartları nedeniyle seyre başlayamadı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tahıl sevkiyatı için bugün Çornomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna'ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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Tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı’ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2022
Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna’ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir