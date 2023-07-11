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Dünya

Suriye'ye yardım mekanizmasının görev süresinin uzatılması BMGK onayı alamadı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye yardım ulaştırılmasını sağlayan yardım mekanizmasının görev süresinin uzatılmasını onaylayamadı.

Şerife Çetin  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Suriye'ye yardım mekanizmasının görev süresinin uzatılması BMGK onayı alamadı

Birleşmiş Milletler

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsviçre ve Brezilya'nın mekanizmanın 9 ay uzatılmasını öngören karar tasarısı Rusya tarafından veto edilirken, Rusya'nın 6 ay uzatma talep eden karar tasarısı da 3 "hayır", 2 "evet" ve 10 "çekimser" oyuyla reddedildi.

2014'ten bu yana görev süresi uzatılarak Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısına yardım sağlayan ve dün gece görev süresi dolan mekanizma onay alamadı.

"Mekanizmayı kurtarmak için Rusya'nın tasarısını onaylamalıydınız"

Rusya'nın Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ülkesinin karar tasarısının reddedilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Size daha önce de söylemiştim. Yardım mekanizmasını kurtarmanın tek yolu Rusya'nın karar tasarısını onaylamaktan geçiyordu." ifadelerini kullandı.

"Çözüm için çalışmaya devam edeceğiz"

İsviçre ve Brezilya Daimi Temsilcileri ise basına yaptıkları açıklamada, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Sahadaki insani yardım çalışanlarını 12 ay uzatma talebini gündeme getirdiklerini ancak uzlaşı sağlamak için bunu 9 aya düşürdüklerini anımsatan daimi temsilciler, bunun esasen bir "taviz" niteliği taşıdığını kaydetti.

İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, "Bu vetonun bedelini maalesef Suriye'nin kuzeybatısındaki halk ödeyecek." diye konuştu.

Baeriswyl, tekrar çözüm için çalışmaya başlayacaklarını belirterek, "Kaybedecek vaktimiz yok." uyarısında bulundu.

"Ruslar zorbalık yapıyor"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise gelinen noktada Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım kamyonlarının geçiş yapamadığına dikkati çekti.

Rusya'nın vetosunu hem Suriye halkına hem de BM Genel Kurulu'na açıklamak zorunda olduğunu belirten Thomas-Greenfield, "BMGK üyeleriyle ileriye dönük bir çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruslar zorbalık yapıyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'ye yardım mekanizması

BMGK'nin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.

Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.

En son 10 Ocak'ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı. Mekanizmanın görev süresi dün gece doldu.

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