Dünya

Suriye'nin Şam kırsalında toplu mezar bulundu

Suriye'nin başkenti Şam'ın Duma bölgesinde, 20 kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu toplu mezar tespit edildi.

Ömer Koparan  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Suriye'nin Şam kırsalında toplu mezar bulundu Fotoğraf: Hişam Hac Ömer/AA

Şam

Şam kırsalındaki Duma'nın doğusunda Tel alsawan köyünde yürütülen kazı çalışmalarında kadın ve çocuklara ait ceset kalıntıları bulundu.

Suriye'nin resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Şam kırsalındaki Duma'nın doğusunda Tel alsawan köyünde, ekiplerin çalışmaları sonucu 20 ceset kalıntısı çıkarıldığı belirtildi.

Haberde, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, ülke genelinde yürütülen arama tarama faaliyetleriyle benzer toplu mezarların ortaya çıkmaya devam ettiği bildirildi.

